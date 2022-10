Camucha Negrete: ¿por qué dejó Panamericana TV, luego de 25 años y qué tuvo que ver Gisela Valcárcel?

Durante la década de los 80 y 90, Camucha Negrete fue una de las personalidades más queridas y famosas de la televisión peruana, pues gracias a su talento y carisma logró conducir exitosos programas como Camucha y tú (1989), Utilísima (1995) y Confesiones (2013).

No obstante, de un día para el otro, la actriz humorística decidió alejarse por completo de la pantalla chica, dejando atónitos a todos sus seguidores. Hace poco, Camucha explicó sus razones por primera vez en el set de “Porque hoy es sábado con Andrés”. Durante el programa, reveló lo difícil que fue para ella esa etapa de su vida.

¿Por qué Camucha Negrete dejó Panamericana TV?

Camucha Negrete confesó que su distanciamiento con el canal empezó cuando la reemplazaron por Gisela Varcárcel en la conducción de un programa, pues según reveló “ Aló Gisela ” en realidad iba a ser en un primer momento “Aló Camucha”.

Chabuca Negrete es un conocida actriz humorística. Foto: La República

“Yo firmé contrato en un momento muy difícil de mi vida porque acababa de perder a mi bebé de dos meses de nacido. Yo estaba muy deprimida. Resulta que los del canal me llaman, me hablan del programa, me muestran los videos y bueno, firmé contrato y me fui a casa contenta”, cuenta la actriz.

Al poco tiempo, recibió la visita de un amigo, quien le confiesa que al parecer le habían dado la conducción a Gisela. “ Yo no lo creía porque tenía muchos años en Panamericana. Yo tenía 25 años acá. Yo dije, no creo que me van a quitar algo a mí para dárselo a Gisela” , prosiguió.

Pese a ello, no dudó en felicitar a la ‘Señito’ por el gran trabajo que hizo con el programa, debido a que de esa manera se convirtió en una de las conductoras de televisión más famosas a nivel nacional.

“La subestimé, era una chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal porque yo era la imagen de Panamericana”, agregó Camucha Negrete.

Unos meses después se fue del canal fastidiada por la falta de profesionalismo de la productora. “Me fui fastidiada, tantos años de trabajo, de dar tanto de ti para que las cosas acaben así, sin ningún respeto, sin ningún cariño y me fui. Dije nunca más”, sentenció.