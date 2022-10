Tilsa Lozano opina sobre el ampay del ‘Gato’ Cuba: “Sigue enamorado de Melissa”

Fiel a su estilo, Tilsa Lozano no pudo evitar comentar sobre los rumores alrededor de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Luego de que el ‘Gato’ fuera registrado bailando pegado y siendo cariñoso en Piura con una joven no identificada, la ex ‘vengadora’ afirmó que el futbolista todavía sentiría algo por su expareja Melissa Paredes.

Tilsa sobre el ampay del ‘Gato’: “Para mí es revanchismo”

Tilsa Lozano fue dura al hablar sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Para la jueza de “El gran show”, el jugador de Sport Boys habría oficializado su relación con la empresaria solamente para intentar demostrar que había dejado atrás todo aquello que vivió con Melissa Paredes. Precisamente, sugirió que el deportista aún siente amor por la madre de su hija.

“Para mí es un poco de revanchismo, orgullo de parte de ella para no darle la razón a la gente que siempre dijo que se estaban apurando, que estaban demasiado rápido. Mucha gente, incluida yo, piensa que el ‘Gato’ Cuba sigue enamorado de Melissa (Paredes) . Para mí es otra cosa, no es ni amor ni conveniencia”.

Magaly se siente decepcionada del ‘Gato’ Cuba

Magaly Medina tampoco se quedó callada tras el ampay de Rodrigo Cuba. La ‘Urraca’ empezó su crítica al futbolista afirmando que no tiene por qué defenderlo: “Yo no me confabulo con nadie, yo no me he confabulado con el ‘Gato’ Cuba, como ella (Gisela Valcárcel) dio entender ese día con Melissa Paredes, no necesito hacerlo, tengo mi opinión”.

Más adelante, la conductora de ATV admitió sentirse decepcionada del ‘Gato’. “La opinión que tenía de un hombre enamorado como el ‘Gato’ Cuba, de un hombre adolorido porque le habían puesto los cachos públicamente, de un hombre que quería rehacer su matrimonio, y que si no lo hizo seguramente fue por presión familiar, esa misma opinión que tenía de él, ahora se me ha caído ”, comentó.