¡No se guardó nada! Tilsa Lozano le respondió a Janet Barboza luego de que la conductora de “América hoy” asegurara que no tiene el carácter para ser jurado de “El gran show”. ¿Qué dijo la modelo?

¿Qué le dijo Janet Barboza a Tilsa Lozano?

Tilsa Lozano fue invitada al último programa de “América hoy” del jueves 7 de octubre y Janet Barboza no dudó en comentar su desempeño como jurado del reality de baile de Gisela Valcárcel.

Janet aseguró que la exvengadora ya no es tan directa como antes y está teniendo muchas contemplaciones con los participantes. Por eso, comentó que podría reemplazarla, ya que este sábado 8 de octubre irá a “El gran show” para invitar personalmente a Melissa Paredes al magazine matutino.

“ Mi querida Tilsa, efectivamente voy a ir, pero como jurado porque estás muy blandita ”, precisó en un inicio la popular ‘Rulitos’. “Mira, vino Dalia hace tres días y dijo que el jurado calificador de ahora era muy blandengue, Carlos Cacho dijo lo mismo, además, Dalia Durán dijo que debería haber otras personas en el jurado. No te las agarres conmigo”, sostuvo Barboza entre risas.

¿Cómo respondió Tilsa Lozano?

La modelo Tilsa Lozano no se quedó callada ante las críticas de Janet Barboza y le recordó su paso por la pista de baile como miembro del jurado.

“Janet, ya lo has intentado una vez y de un día no pasaste”, sostuvo la ex miss ‘colita’. Además, precisó que en la segunda gala será más estricta para calificar las presentaciones.

“Si ella no entiende entre ballet y reguetón, qué le vamos a hacer. El sábado va a haber vuelto para todos, pero mira, siempre en el primer programa, nosotros somos buenos porque han ensayado poco”, argumentó Tilsa.