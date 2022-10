¿Qué pensaba Rodrigo Cuba sobre la infidelidad? Esta fue su tajante respuesta

El ampay de Rodrigo Cuba con una mujer que no era su novia Ale Venturo fue revelado en “Amor y fuego” el último 3 de octubre. En ese momento, los fans del futbolista de Sport Boys quedaron impactados, ya que muchos lo respaldaron después de que su exesposa Melissa Paredes fuese captada con Anthony Aranda por las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Para sorpresa de muchos, en la entrevista exclusiva que le brindó a Magaly Medina en octubre del 2021, tras el fin de su matrimonio, el ‘Gato’ Cuba dio su opinión sobre la infidelidad. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

La ‘Urraca’ precisó que Rodrigo Cuba mencionó lo siguiente: “Ese día (cuando el ampay de Melissa Paredes salió en televisión y se especuló que ella fue infiel) mi matrimonio se terminó, porque me resulta insoportable la vida en común con la demandada. T oda su conducta realizada en un lugar público, a vista de todos, me deshonra, me humilla, me hiere ”.

El ampay del ‘Gato’ Cuba en “Amor y fuego”

“Amor y fuego” sacó a la luz el ampay del ‘Gato’ Cuba el lunes 3 de octubre por la señal del canal Willax TV. En las imágenes presentadas, el deportista aparecía bailando y en actitudes muy cariñosas con una misteriosa joven, pese a tener un romance con Ale Venturo.

Tras esta revelación, Cuba fue consultado al respecto por un reportero del programa; sin embargo, prefirió guardar silencio.

Ale Venturo y su reflexivo mensaje tras ampay de Rodrigo Cuba

Las polémicas imágenes de Rodrigo Cuba ya formarían parte del pasado, ya que Ale Venturo compartió un reflexivo mensaje tras la difusión del ampay.

“Lo vas a resolver, como siempre lo has hecho”, fueron las palabras que publicó la empresaria en sus historias de Instagram.