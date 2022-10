La actriz peruana Natalia Salas dio a conocer que ya tiene programado un tratamiento contra el cáncer de mama. A través de Instagram, la expresentadora de “América hoy” detalló cuántas sesiones de quimioterapia recibirá y a partir de cuándo. La recordada Andrea de “Al fondo hay sitio” hizo el anuncio días después de someterse a una cirugía en la que le colocaron un Port-a-Cath (catéter).

Mediante sus historias en Instagram, la artista, quien participa en el musical de teatro “Las chicas de 4to C”, brindó detalles del procedimiento que seguirá para combatir la enfermedad.

PUEDES VER: Natalia Salas volvió a ser operada antes de comenzar su tratamiento contra el cáncer

“ Ya tengo tratamiento. Voy a recibir ocho quimioterapias, cuatro rojas y cuatro blancas. Mi primera quimioterapia está programada para el lunes 17 de octubre”, precisó Natalia Salas.

La joven madre hizo pública esta información mientras contaba que su pequeño hijo Leandro, de casualidad, pateó el catéter en su pecho.

Natalia Salas afirma que una marca la discriminó por tener cáncer

Para sorpresa de sus seguidores, Natalia Salas aseguró que una marca la discriminó solo por tener cáncer de mama y explicó cómo ocurrió todo en sus historias de Instagram.

“Cuando la chica que me convocó se enteró, me consultó si iba a poder postear y le dije que la próxima semana. Me dijo: ‘Normal, reina’. Les pregunté hasta cuándo me podían esperar y nunca más me respondió. Al día siguiente le hablé y me dijo: ‘Ay, reina, hemos estado viendo con la marca y por ti, por tu bienestar, que mejor no hagas la campaña y ya más adelante para otra’. Y yo: ‘Ja, ja, ja’ (...). Bueno, me sentí horrible”, relató la intérprete.

Natalia Salas se rapará el cabello antes de sus quimioterapias

Con el objetivo de iniciar de la mejor manera su tratamiento contra el cáncer, Natalia Salas anunció que se rapará el cabello antes de recibir quimioterapias.

“No quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no. El día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos, porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo”, manifestó la exconductora de televisión.