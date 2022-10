Mónica Cabrejos denuncia que Gisela prometió trasplante a menor en 2008 y nunca la ayudó

Habla claro y fuerte. Monica Cabrejos recurrió a sus redes sociales para revelar una mala experiencia que tuvo con Gisela Valcárcel, luego de que esta no llegara a cumplir una obra social que había prometido a favor de una menor de edad, quien estaba a punto de perder la vista en uno de sus ojos. La situación, incluso, provocó la renuncia de la periodista a su trabajo.

¿Qué sucedió entre Mónica Cabrejos y Gisela Valcárcel?

En un clip publicado en su cuenta de TikTok, Mónica Cabrejos señaló que el polémico momento se dio en octubre de 2008, cuando ella participó en el programa de Gisela Valcárcel como parte de un desafío, el cual consistía en realizar una obra social a favor de una madre de familia, quien solicitó ayuda porque su hija estaba a punto de perder la vista y necesitaba un trasplante de córnea.

“En el año 2008 Gisela volvió a la televisión con ‘Bailando por un sueño’ en Panamericana. Yo trabajaba en la conducción de notas de espectáculos en ‘Buenos días, Perú’. Bailamos, el caso era muy sentido porque era una niña, cuya mamá era una mujer quechuahablante de las alturas de Puno. Esta niña ya había perdido la visión de un ojo y si no la trataban, iba a perder la visión del otro”, relató.

Sin embargo, unos meses más tarde, la señora fue en busca de Cabrejos para pedirle que la ayude a que tenga contacto con Gisela, puesto que no había cumplido con su promesa de ayudar a su hija.

“Me dijo que nunca le habían cumplido, que le habían medido la vista, le colocaron unos lentes, le dieron unas gotas y nada más. Gisela prometió en vivo un trasplante de córnea, creó una expectativa imposible”, contó la conductora.

Mónica renunció a su trabajo por Gisela

Mónica Cabrejos se inmiscuyó en el tema y contactó a la señora con la producción de Gisela, que le indicó que se iban a encargar de ayudarla; sin embargo, otra vez la presentadora no lo hizo. Tras ello, la periodista, trabajó en un reportaje en Panamericana para denunciar el hecho.

“Empezamos a preparar un reportaje, no solamente para que cumplan, sino también para conseguirle ayuda a la señora. Finalmente, el gerente del canal Óscar Becerra se me acerca para decirme que ese reportaje nunca iba a salir porque era amigo de Gisela y que no iba a permitir que le hagan daño. Me dijo: ‘Cuando tú tengas tu canal lo haces’”, expresó.

Esta respuesta provocó que la comunicadora tome la tajante decisión de renunciar a su trabajo. Según Mónica, este tema no fue difundido en el pasado porque Gisela “castigaba” a los periodistas con vetarlos de sus programas y conferencias si decía algo en contra de ella.