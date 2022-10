¿Cuáles fueron las impresiones de Magaly tras leer “La Señito”, libro inspirado en Gisela?

La riña televisiva entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina se acrecentó luego de que la ‘Urraca’ trajera a colación un pavoroso hecho que protagonizó la madre de Ethel Pozo, allá por los años 2000, cuando tuvo una reunión secreta con el entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Vladimiro Montesinos.

Según contó Medina, el motivo de aquel encuentro se debió a que Gisela buscaba que Montesinos impidiera la circulación del libro “La Señito”, escrito por su expareja Carlos Vidal, que contaba pasajes desconocidos de su relación amorosa con el autor. Este hecho habría resultado a su favor, pues muy pocos ejemplares se han visto desde ese entonces.

¿A cuánto le querían vender el libro “La Señito” a Magaly?

Debido a que Carlos Vidal solo vendió 15.000 ejemplares antes de que su obra fuese retirada del mercado, el libro ha resultado ser un objeto muy difícil de encontrar en el país. En vista de ello y de la popularidad que ganó en los últimos días gracias a Magaly, algunas personas intentaron venderle el libro para que lo presente en su espacio a cambio de una jugosa cifra de dinero, la cual, por supuesto, la ‘Urraca’ se negó a pagar.

“Una fan del programa nos ha prestado este libro, no lo hemos podido encontrar. Algunos vivos quisieron vendernos este libro por 7.000 soles . No puede ser, ¿qué creen, que somos millonarios? Quieren que, por este librito, mal escrito y mal contado, paguemos eso”, precisó la conductora de espectáculos.

La opinión de Magaly sobre el libro “La Señito”

Instantes después, no pudo dejar de comentar acerca de las páginas que contenían información confidencial de la vida de la rubia. Ella no pudo comprender el porqué Gisela quiso impedir la publicación del libro, pues lo que se cuenta en los párrafos del libro, para ella, no es “nada morboso”.

“No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro, hasta ahora, nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien, parece un homenaje ”, puntualizó la figura de ATV.

“Es un libro tonto, que no contaba nada morboso, que es lo que generalmente debe tener un libro para vender. Yo no sé por qué hizo tanta alharaca”, agregó.