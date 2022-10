Magaly critica a Ale Venturo por nueva oportunidad al ‘Gato’ Cuba: “Estas cosas no se perdonan”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo estuvieron juntos en la inauguración de la nueva tienda de la empresaria, avivando los rumores de un posible perdón al futbolista tras el ampay en una fiesta en Piura.

Magaly Medina arremetió contra la actitud del ‘Gato’ luego de que se comportara inadecuadamente con su pareja, pese a que hace algunas semanas anunciaron que esperan a un bebé.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ‘Gato’ Cuba?

La conductora de ATV señaló que la actitud del futbolista del Sport Boys es incorrecta, haya o no haya pasado algo más con la joven.

“ El hecho de que (Rodrigo Cuba) se fuese a una fiesta en la cual había chicas, incluso poniéndole la boca en el cuello, me parece una falta de respeto. La traición ya está allí, ella (Ale Venturo) está embarazada. Él no puede estar besuqueando mujeres en fiestas. Parece que el nivel de compromiso no es fuerte, parece que es un hombre que quiere vivir su soltería”, declaró la ‘Urraca’.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Ale Venturo?

Por otro lado, la presentadora cuestionó que la joven emprendedora haya perdonado a su pareja, pese a las imágenes del ampay.

“Él le ha faltado el respeto públicamente porque no tiene el valor de ir con esa chica y decirle: ‘Solo fuiste un paño de lágrimas’. Lo que dicen los hombres: ‘Quiero estar solo’. Pensé que Ale Venturo iba a tener dignidad o amor propio para expulsarlo de su vida”, criticó Medina.

Finalmente, Magaly le envió un mensaje a Venturo: “Esas cosas no se perdonan o, por lo menos, él debería volver a ganarse su confianza. Él decidió ir a perrear o besuquear a alguien”.

¿Cómo fue el ampay de Rodrigo con otra joven?

El último lunes 3 de octubre, el programa “Amor y fuego” reveló un ampay en el que se vio a Rodrigo Cuba junto a varios compañeros de su club Sport Boys festejando al interior del fundo Stewart, en la región Piura. Esto se produjo después de que su equipo perdiera 3-0 ante el Atlético Grau por la Liga 1.

Ahí, el ‘Gato’ Cuba, quien hace poco anunció que se iba a convertir en padre por segunda vez junto a Ale Venturo, se lució bailando con una misteriosa joven hasta altas horas de la madrugada del último fin de semana. En las imágenes, incluso se puede ver que el futbolista tenía bastante confianza con la mujer, pues fue captado abrazándola y acercándose a su cuello.

Así reaccionó Rodrigo Cuba al enterarse del ampay

Un reportero del programa de Willax, “Amor y fuego”, intervino a Rodrigo ‘Gato’ Cuba cuando estaba con Ale Venturo y le preguntó por las imágenes donde se le ve bailando con una misteriosa joven. Sin embargo, el jugador del Sport Boys prefirió guardar silencio.

‘Peluchín’ ante faceta de Ale Venturo como chica Badabun: “No practica lo que profesaba”

“Amor y fuego” recordó la pasada faceta de Ale Venturo como chica Badabun cuando salía a recorrer las calles junto con el youtuber IOA, con el objetivo de cazar infieles. Rodrigo González no pudo evitar hacer una comparación de la Alejandra del video —la cual se veía decidida y simulaba tener un fuerte carácter— con la de ahora, quien pareció haber perdonado a Rodrigo Cuba por el reciente ampay que protagonizó con joven de identidad desconocida al lucirse al lado él en inauguración de su nuevo local: “Parece que no practica lo que profesa. Ahí parece tan empoderada, tan distinta y distante a la actitud que hoy muestra”.