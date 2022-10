Magaly admite error en ampay del ‘Gato’: “Lalo Uribe no es la persona que estuvo en la fiesta”

Magaly Medina se pronunció sobre el ampay de Rodrigo Cuba. En las imágenes difundidas se puede ver a varios deportistas del Sport Boys en una fiesta en Piura, luego de perder un partido en dicha ciudad.

Muchos testigos dieron su testimonio sobre lo ocurrido y compartieron detalles de la supuesta infidelidad del ‘Gato’ Cuba con una joven. Además, que revelaron que el futbolista Diego Penny prestó su casa para la reunión.

Magaly Medina afirma que participantes de la fiesta del ‘Gato’ ya no quieren hablar

La ‘Urraca’ señaló que muchos de los invitados a la juerga organizada por los futbolistas del Sport Boys se niegan a seguir dando datos de lo ocurrido por supuestas presiones externas.

“Los chicos dan la cara, hablan y cuentan detalles que nosotros no hemos verificado, pero que sí sabemos qué pasó y qué ocurrió. Mucha gente ya no quiere contar más detalles porque nos dijeron que había personas allá en Piura que no quieren que los nombres de sus hijas estén en programas de televisión o estén vinculados a un hombre que tiene una relación, una mujer embarazada ”, señaló la presentadora.

Magaly Medina señala que se equivocó al dar información en ampay del ‘Gato’

Por otro lado, la esposa de Alfredo Zambrano aseguró que Cuba no tiene manera de negar que estuvo en la fiesta porque fue ampliamente identificado por los testigos. Sin embargo, aceptó que cometió un error al incluir al futbolista Lalo Uribe en la celebración.