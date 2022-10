Laszlo Kovacs arremete contra “Hablando huevadas”: “El simple nombre me parece repulsivo”

Para nadie es un secreto que Ricardo Mendoza y Jorge Luna han alcanzado un éxito rotundo con su canal de YouTube “Hablando huevadas”, el cual, en la actualidad, cuenta con varios programas. Sin embargo, existen personajes como Laszlo Kovacs que no disfrutan de su humor por el peculiar estilo y las polémicas que rodearon a los conductores en los últimos meses.

El actor nacional aseguró que dicho espacio digital no le genera ningún interés, pues su solo nombre le parece hasta repulsivo. Asimismo, el integrante de “Al fondo hay sitio” cree que su edad es uno de los principales factores para no congeniar con este tipo de comicidad.

Lazlo Kovacs arremete contra “Hablando huevadas”

Durante su charla con el programa de YouTube “Magacín 247″, Laszlo Kovacs también precisó que, con el pasar de los años, una persona busca qué contenido ver para así evitar perder el tiempo.

“Te diré algo que te sonará de viejo amargado, pero no podría ver algo llamado ‘Hablando huevadas’ porque ya el mismo nombre me parece ofensivo y yo no tengo tiempo para hablar huevadas, soy una persona mayor, seria, que le gusta las cosas interesantes”, inició.

“Yo no estoy para hablar huevadas, quizá si fuera un chiquillo de 20, pero ya tengo 43. El simple nombre me parece repulsivo, yo no lo haría, pero de repente es porque soy medio tío. Uno aprende con los años a navegar por estas aguas turbias y tratar de escoger lo que uno sabe de antemano que le va a gustar y no estar perdiendo el tiempo”, añadió.

¿Qué otros artistas criticaron a “Hablando huevadas”?

Durante los últimos meses, integrantes del medio local, como Christian Ysla, Miguel Barraza, Melcochita, entre otros, criticaron duramente el estilo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en “Hablando huevadas”. Sin embargo, quien más llamó la atención fue Carlos Alcántara, pues los humoristas se habían burlado con anterioridad de la selección peruana de futsal down.