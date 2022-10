Erick Elera ansía casarse por religioso con Allison Pastor: “Hay que juntar porque no hay canje”

Erick Elera y Allison Pastor se han consolidado como una de las parejas más estables del entretenimiento peruano, y sus más de cinco años de relación lo comprueban. Luego de que el romance nazca en los sets de grabación de “Al fondo hay sitio”, ellos han fortalecido su unión con el paso del tiempo y, en 2019, tomaron la decisión de contraer nupcias.

Ahora, 3 años más tarde, el popular ‘Niño cara de pez’ ha dado a conocer que desea tener un matrimonio religioso con la exintegrante de “Reinas del show”. No obstante, a diferencia de su anterior casamiento, le gustaría que este sea más íntimo. Incluso, habló de la posibilidad de viajar junto a toda su familia.

¿Erick Elera y Allison Pastor alistan su matrimonio?

En su regreso de unas merecidas vacaciones a Estados Unidos al lado de sus pequeños, las cámaras de “América espectáculos” fueron en búsqueda del actor para conocer más detalles de su romance con la deportista.

“Nos gustaría en algún momento (casarnos por religioso). Vamos a ver cuándo, no sé si fin de año, es muy pronto. De repente para el próximo año. Pensamos no tanto en hacer una fiesta, ya lo hemos hecho. Lo que queremos es darnos un viaje con nuestras familias y pasarla en otro lugar, pero hay que juntar plata porque eso cuesta. Eso no te lo da nadie porque no hay canje”, declaró entre risas el hilarante ‘Joel’.

¿Cómo nació el amor entre Erick Elera y Allison Pastor?

El romance nació a partir de una invitación de cumpleaños por redes sociales que Allison Pastor envió a Erick Elera y a sus amigos en común. Pese a que en un inicio el cantante aseguró que no asistiría a la reunión, pronto cambió de parecer, pues tiempo después declaró que la joven ya venía tiempo quitándole el sueño.

“Me gustó todo, sus papás, su abuelita, la familia completa”, fue la opinión que tuvo Erick al conocer a los parientes de su ahora esposa.

La dupla no se perdió de vista a lo largo de toda la fiesta y, al día siguiente, conversaron largo y tendido por teléfono, para así dar inicio a su romance un 28 de septiembre del 2016.