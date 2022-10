Dayanita lo hizo. Luego de varias semanas de expectativa, Inka Productions estrenó el video para adultos en el que participa la famosa integrante del programa “JB en ATV”. La noticia, rápidamente, provocó la reacción en decenas de seguidores de la actriz cómica que enloquecieron las redes sociales.

Aquí te contamos detalles del nuevo material audiovisual en el que participa la artista.

Dayanita estrena video para adultos.

Durante el último mes de septiembre, se difundieron una serie de imágenes en las que Dayanita aparecía cuando rodaba una película para adultos. Finalmente, la espera terminó y la actriz cómica inició en esta nueva faceta.

A través de su cuenta de Instagram y TikTok, Inka Productions realizó una publicación en el que anunciaba el estreno del clip que ha sido titulado “El bar de Dayanita”.

“Nuevo estreno. Somos InkaProductions. Finalmente, estrenamos el video que todo el Perú ha estado esperando. ‘El bar de Dayanita’”, se lee en la publicación de la productora que, además, señaló que el material audiovisual ya está disponible en su página web.

Fans reaccionan al video de Dayanita

Como era de esperarse, el anuncio del video de Dayanita rápidamente obtuvo reacción entre cientos de sus fanáticos. Ellos dejaron varios comentarios en las plataformas digitales de Inka Productions y halagaron el ingreso de la actriz a esta nueva faceta.

“El video que nos tenía esperando a los fieles de Dayanita”, “Declaro este video como Patrimonio Nacional del Perú” , “No me lo pierdo por nada”, “Hoy revivió el cine”, “Estaré con fiebre, pero ese video no me lo pierdo”, “Por fin, esperaron mucho”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Usuarios reaccionan a video para adultos de Dayanita. Foto: Tiktok

Usuarios reaccionan a video para adultos de Dayanita. Foto: Tiktok