Carolain Cawen es uno de los rostros más reconocidos del programa “JB en ATV”. La actriz cómica aparece todos los sábados en el espacio para divertir al público con sus ocurrencias y singular risa. El carisma y la belleza de la artista ha provocado más de un suspiro en algunos fanáticos; sin embargo, pocos saben que su corazón ya tiene dueño.

Conoce aquí quién es el esposo de la artista y cómo la logró conquistar.

¿Quién es el esposo de Carolain Cawen?

Carolain Cawen tiene una sólida y larga relación con Luis Montenegro, un próspero empresario chiclayano que estudió Administración de Negocios Internacionales. El hombre es también hermano de la modelo y excandidata a Miss Perú Ximena Montenegro.

Carolain Cawen y su esposo, Luis Montenegro. Foto: Instagram

¿Cómo se conocieron Carolain y Luis?

Recientemente, Carolain Cawen brindó una entrevista al canal de YouTube Moloko Podcast, en el que brindó detalles acerca de cómo inició su vínculo sentimental con su ahora esposo. Según contó la exintegrante de “Bienvenida la tarde”, conoció a su novio porque Ximena Montenegro se lo presentó y desde ahí empezaron a salir.

“Mi cuñada (Ximena Montenegro) es mi amiga, gracias a ella es que conozco a mi esposo”, dijo.

Ambos vivían en Chiclayo y comenzaron un romance cuando ella tenía 19 años. “Él me conoció estudiando en la universidad, lo que pasa es que ambos somos chiclayanos y nos conocemos hace 10 años” , sostuvo en una entrevista a Karibeña en el 2020.

¿Cómo conquisto Luis a Carolain?

En Moloko Podcast, Carolain Cawen también fue consultada sobre cómo es que su esposo logró conquistarla para iniciar su relación y sorprendió al revelar la singular característica que le atrajo de su pareja, puesto que no era muy hablador.

“No lo sé, porque no habla. Yo lo veo muy, muy guapo, y tiene un aire a Tom Cruise, aunque no me crean, es muy parecido. Él es muy pacífico” , mencionó entre risas Cawen.

Carolain confesó que Luis es el amor de su vida y resaltó las actitudes que tenía su pareja. “Siempre me apoya, en televisión se ha mantenido al margen, nunca ha puesto un ‘pero’ en mi carrera”, comentó.

Carolain contrajo matrimonio

Después de más de 10 años de romance, en abril del 2017, Carolain Cawen y su novio, Luis Montenegro, decidieron dar un paso más en su relación, llegando a contraer matrimonio por la vía civil en una romántica ceremonia que se realizó en el Parque de la Amistad, en el distrito de Santiago de Surco.

A la celebración de su unión amorosa asistieron diversos famosos, como Brunella Horna y Clara Seminara.