Austin Palao revela que no piensa en tener hijos con Flavia Laos: “No está en mis planes”

Austin Palao y Flavia Laos han conformado una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, a pesar de que solo tienen unos meses de relación. Esto se debe a que la pareja comenzó a salir sin ningún tipo de atadura, pero no fue hasta que a inicios de agosto que viajaron hasta Bali-Indonesia donde, en medio de un paradisiaco resort, decidieron formalizar su romance.

Con el pasar de las semanas, tanto la modelo como el chico reality han hablado de sus proyectos en el aspecto personal y sentimental. Incluso, la también influencer reveló recientemente que congeló sus óvulos con la finalidad de convertirse en madre en cualquier momento y hasta afirmó que sería lindo tener hijos con su actual novio.

Austin Palao revela que no piensa en tener hijos con Flavia Laos

Sin embargo, Austin Palao conversó recientemente con “En boca de todos” y descartó que en un futuro cercano tenga hijos con Flavia Laos. Asimismo, el modelo señaló que es maravilloso la decisión de su pareja de congelar sus óvulos, pero pensará en ser padre cuando concrete los proyectos que tiene en mente.

“ Bueno, no está en mis planes a futuro, pero si se da en algún momento, cuando haya terminado mis sueños, mi proyecto de vida, pues claro que quiero mi familia. Si llega a ser con ella (Flavia) sería genial ”, indicó.

Flavia Laos se pronuncia tras congelar sus óvulos

Con solo 25 años, Flavia Laos anunció que congeló sus óvulos por dos razones que reveló a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram. La joven modelo aseguró que se encuentra en la edad ideal para hacerlo y que esto será como un seguro que pueda activar para cuando decida convertirse en madre.

“Así es, muchachos, voy a congelar mis óvulos. Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. (...) Yo también creo que es de las mejores decisiones que he tomado porque es como un seguro. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia (...)”, precisó.