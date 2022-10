Andrea no descarta volver a enamorarse, pero afirma: “Sebastián ha sido mi única pareja estable”

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu decidieron ponerle punto final a su relación sentimental poco después de que especulaciones apuntaran un alejamiento entre ellos. Debido a que son personajes públicos, la dupla decidió comunicar su separación de manera oficial a través de un comunicado en sus redes sociales.

A raíz de esa noticia, la modelo se he venido presentando en múltiples programas de espectáculos para contar qué motivos habrían propiciado su separación con el ‘Hombre roca’ y si estaría dispuesta a retomar su relación con el padre de una de sus hijas. No obstante, la empresaria ha demostrado que no hay vuelta atrás y está enfocada en su presente.

¿Andrea San Martín no olvida a Sebastián Lizarzaburu?

A propósito de su cumpleaños número 33 que festejó el último 5 de octubre, Andrea San Martín declaró a “América espectáculos” que, pese al reciente término de su última relación, no le cierra las puertas al amor.

“Ni se me acercan (risas). Si se ponen a revisar cosas pasadas, la única pareja estable que he tenido ha sido Sebastián. Entonces, son como 10 años de transición entre nosotros y no he tenido la oportunidad de conocer a otras personas ”, sostuvo en un inicio.

Andrea San Martín reveló que intentó retomar su relación con Sebastián Lizarzaburu muchas veces. Foto: composición/captura América TV/Sebastián Lizarzaburu/Instagram

Andrea San Martín no descarta salir con otras personas

Tras ello, indicó que no ve muy cercana la posibilidad de forjar una relación sentimental, mas no se cierra a tener citas con otras personas. “No descarto aceptar invitaciones a salir, pero creo que será complicado. Mis hijas están chiquitas, no tengo tiempo y digamos que las expectativas de lo que yo tengo a nivel sentimental, (..) los estándares, están complicados”, comentó.

“Si hay alguien que venga, va a tener que pisar fuerte, me va a tener que descuadrar y mover el piso de una manera que yo diga: ‘Manya, existía ese hombre’”, añadió.