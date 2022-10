Hijo de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos debuta en el teatro: “ No sé si estoy preparado”

Al parecer, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos han decidido ignorar la polémica que desató el ampay del protagonista de “Once machos” para celebrar una nueva faceta artística del hijo que tienen. Mikael, el nombre del joven actor, se animó a sincerarse sobre su primer papel en el teatro.

Aldo Miyashiro sobre su hijo: “Tiene que ganarse su espacio solo”

No cabe duda que Aldo Miyashiro está feliz por el paso que ha decidido dar Mikael. El joven de 17 años y el protagonista de “Once machos” hablaron sobre el tiempo que pasaron juntos en el teatro. En todo momento, el ‘Chino’ dejó en claro que no ha favorecido a su hijo en el proceso:

“Sí, lo sé, es un medio difícil, muy competitivo. Tiene dos apellidos involucrados en el mundo artístico y le van a decir que logra las cosas porque están sus papás. Ya le he dicho todo eso, así que tiene que ganarse su espacio solo. Claro, en esta obra está trabajando conmigo, y para mí es un orgullo y una alegría, pero va a tener que defenderse solo en la cancha. Él lo sabe, que no va a ser fácil, pero ahí vamos a estar guiándolo, tanto Érika como yo”.

El también hijo de Érika Villalobos agregó: “Yo sé que es un mundo complicado, no sé si estoy preparado para eso, pero estoy con muchas ganas de enfrentarlo, sé que lo que quiero es actuar”. Asimismo, recurrió a sus redes sociales para celebrar este gran paso.

Así celebró el hijo del 'Chino' su debut en el teatro. Foto: Mikael Miyashiro/ Instagram

Mikael Miyashiro siempre quiso ser actor

Asimismo, Mikael Miyashiro aseguró que esta faceta artística no surgió de un momento a otro. Para él, la actuación ha sido parte fundamental de su vida, a pesar de que en un inicio no contó con el apoyo absoluto de Aldo y Érika.

“Siempre he estado relacionado con el arte. Lo que me quedó fue la convicción, el querer hacerlo siempre. Recuerdo que mis papás no estaban felices con la idea, pero al final es lo que yo quiero hacer y es en lo que me han apoyado. Es muy grande la felicidad por haber debutado en un montaje especial”.