“Al fondo hay sitio”: Erick Elera cuenta anécdotas inéditas con Andrés Wiese y Nataniel Sánchez

¡Nunca antes contado! Erick Elera está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional por su regreso a las pantallas en “Al fondo hay sitio”. En cuando a su relación amorosa también, porque está mejor que nunca con su esposa Allison Pastor.

En la última aparición del actor en el programa “En boca de todos”, sorprendió mucho al contar pasajes inéditos que vivió en las grabaciones de la teleserie, que volvió a las pantallas de América Televisión, junto con sus compañeros Andrés Wiese y Nataniel Sánchez.

¿Qué pasó con Erick Elera, Andrés Wiese y Nataniel Sánchez?

El artista Erick Elera detalló uno de los momentos más peculiares que pasó con Nicolás de las Casas: “Con Andrés Wiese en algún momento, creo que estaba embroncado por alguna situación e hicimos una escena en la que tenía que empujarme y me estaba dando de verdad y yo también. Le dije ‘oye que tienes’ y quedó ahí”.

Por otro lado, el intérprete de Joel González manifestó que había tenido un intercambio de palabras con Nataniel Sánchez porque la llamó “chibola” y ella no dudó en enfrentarlo. “ Al rato teníamos que grabar de nuevo y era una escena medio bonita porque éramos esposos, hubo su abrazo y beso. Ahí quedó ”, aseguró el cantante.

Erick Elera cuenta las horas para casarse por religioso con Allison Pastor

El actor Erick Elera y la empresaria Allison Pastor están más felices y estables que nunca. Así se dejan ver en redes sociales, donde comparten lo bien que la pasan como familia. El intérprete de Joel González hablo de la posibilidad de contraer nupcias por religioso.