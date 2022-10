Abogado de Leonard León niega deuda de 80.000 soles: “No ha llegado ninguna notificación”

¡No hay tregua! Leonard León fue portada de varios medios de comunicación luego de que diera a conocer que había salido victorioso del juicio que le entabló a la madre de sus hijos, Karla Tarazona, con la finalidad de verlos.

No obstante, ese no es el único problema legal que tienen la expareja, ya que, tiempo atrás, la conductora de “D’mañana” le inició un proceso judicial por alimentos que le ganó en diciembre pasado. En dicha resolución, se acordaba que el artista debía pagar el monto de 50.000 soles a la influencer por todo el tiempo que no se responsabilizó económicamente de sus pequeños.

¿Qué dijo Karla Tarazona al respecto?

Después de que la actual pareja de Leonard León, Olenka Cuba, hiciera pública la noticia a través de sus redes sociales y el cumbiambero la replicara aludiendo a que saldrá a contar su versión de los hechos, la locutora radial también se pronunció.

En ese sentido, le manifestó a las cámaras de La República: “A veces la ignorancia es grande. Abrió un proceso que él mismo se pregunta y se responde. Nunca hubo obstáculo en un proceso de régimen de visitas. Yo no lo hice. Yo he dicho y he recalcado que nunca he prohibido nada. Que no te dé la gana de ir, eso no es lo mío”.

Sin embargo, eso no fue todo. El abogado de Karla Tarazona aseguró sobre la pensión de los menores: “ El señor tiene una deuda de 80.000 soles hasta el mes de marzo, el juez le notificó en el mes de julio y él debió presentar los descargos (presentar los vouchers) para ver si estaba al día en los depósitos. Sucede que no hizo ningún descargo y todo está pasando un perito contable”.

¿Qué dijo el abogado de Leonard León?

Luis Montesinos, abogado de Leonard León, usó su cuenta de Instagram para responderle a la defensa legal de Karla Tarazona y mostrar su postura.