Magaly vs. Gisela: todas las veces que Medina defendió a la ‘Señito’ en TV pese a rivalidades

Se sacan los trapitos al aire. Magaly Medina no toleró que Gisela Valcárcel haya dicho en televisión nacional que ella siempre la ha agredido verbalmente durante los últimos 25 años y salió a responderle con todo. En medio de sus duras críticas contra la ‘Señito’, la conductora de “Magaly TV: la firme” aclaró que se ha solidarizado con Gisela Valcárcel en diversos momento difíciles.

Magaly increpó a Tula por presunta infidelidad con Javier Carmona, exesposo de Gisela

En la última edición de su programa del 4 de octubre, Magaly Medina emitió la controversial entrevista que le hizo a Tula Rodríguez sobre el inicio de su relación con el exesposo de Gisela Valcárcel, Javier Carmona. Según Medina, la propia ‘Señito’ le había confesado que la exbailarina se había entrometido en su matrimonio. Ante ello, salió al frente a defenderla.

“Acá no se ve con buenos ojos cuando le quitas el marido a alguien y tú (a Tula) siempre te has visto como la tercera en discordia. Creo que Gisela lo ha dejado entender en más de una oportunidad”, le increpó en esa ocasión Medina a Rodríguez en su espacio “Magaly Teve”.

Incluso, tiempo después, en su ya actual programa “Magaly TV: la firme”, Medina aseguró que creía en la versión de Valcárcel.

“ Yo era la que en ese momento, en televisión nacional, cuestionaba con fechas y días si realmente lo que Tula no contaba, el ‘click’ que había surgido con Carmona cuando estaba separado de Gisela, era cierto o no. Eso que Gisela no era mi amiga, pero creo que, en cuestión de género, siempre he sido solidaria” , dijo tiempo atrás en su actual programa “Magaly TV: la firme”.

Magaly rechazó entrevistar a expareja de Gisela

En marzo del presente año 2022, la situación familiar de Gisela Valcárcel salió a la palestra luego de que su expareja y padre de su hija Ethel Pozo, Jorge Pozo, se paseó por diversos sets de televisión y pidió una pensión por su edad.

Magaly Medina decidió no dar cabida en su programa a Jorge Pozo pese a que este había dicho que iba a dar detalles de su exrelación con la conductora de “El gran show”. En esa ocasión, la ‘Urraca’ resaltó que Gisela había criado y sacado a su hija adelante sola .