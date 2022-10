Giuliana Rengifo arremete contra Marisol: “No se haga la digna que estamos en el mismo barco”

La cantante Marisol también se pronunció sobre el ampay que protagonizó Giuliana Rengifo con el notario Paul Pineda. ‘La faraona de la cumbia’ aconsejó a su colega para que no “siga manchando su imagen”.

“Yo creo que la mujer tiene que cuidar su imagen y más si tiene hijos. Yo cuido mucho mi imagen por mis hijos y mis cosas personales son para mí. La gente ha visto que he salido adelante por mi música. A veces optan por hacer cosas que (...) ponerse a trabajar ”, dijo Marisol.

Giuliana Rengifo arremete contra Marisol

Por su parte, Giuliana Rengifo no se quedó callada. La exintegrante de Agua Bella arremetió contra Marisol a través de sus historias de Instagram. “ Señora, no se haga la digna que estamos en el mismo barco. La que no cae, resbala ”, dijo.

“ Yo me cuido mucho, pero, cuando te odian, siempre van a buscar hacerte quedar mal y ese es mi caso... Y, como no me dejo, me defiendo y soy mala ”, agregó.

Foto: Instagram

¿Existe una enemistad entre Giuliana Rengifo y Marisol?

En 2014, Giuliana Rengifo inició una relación sentimental con la expareja de Marisol, César Aguilar. Esta noticia no le gustó para nada a ‘La faraona de la cumbia’, quien bloqueó a la exintegrante de Agua Bella.