Flavia Laos despidió a una de sus trabajadoras por darle ‘like’ a publicación de Patricio Parodi

Flavia Laos visitó el set de “Amor y fuego” para hablar sobre su carrera, pues recientemente ha estrenado una nueva canción. No obstante, las preguntas relacionadas con su vida personal no faltaron. Fue así que los conductores del programa le consultaron por el día en que la influencer le dio ‘me gusta’ a una foto de Patricio Parodi.

Ante esto, la ex chica reality dijo que no tuvo problemas con Austin Palao, ya que ella no estaba ni enterada de lo que pasó.

“Yo ese día, gracias a Dios, dejé mi celular en mi cuarto y tengo dos community manager. Yo estaba viendo una película con Austin y de la nada le empezaron a llegar mensajes”, detalló.

Flavia Laos y Austin Palao fueron bien recibidos por fans en Trujillo. Foto: Flavialaosu/Instagram.

¿Qué pasó con la cuenta de Flavia Laos?

En una reciente entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Flavia Laos comentó sobre la vez en la que causó polémica en redes por un ‘like’ suyo que apareció en una publicación de Patricio Parodi. Ante esto, la joven aclaró que no fue ella.

Sin embargo, nadie imaginó que debido a ese incidente, Flavia optó por despedir a la community manager que fue responsable de este error.

“Le pregunté a mi community, me dijo que fue ella, que se le fue el dedo y lo borró al toque. La saqué. Hoy en día no sé qué pensar y ese tipo de cosas no me han pasado antes, y justo cuando he tenido community, pasa”, acotó.

Flavia Laos no descarta formar una familia con Austin Palao

En otra parte de la conversación, Gigi Mitre habló sobre el romance que mantiene Flavia Laos con Austin Palao y el reciente congelamiento de óvulos al que se ha sometido la cantante. “¿Lo ves a Austin como el futuro padre (de tus hijos)?”, fue la interrogante.