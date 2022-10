Tigresa del Oriente anuncia que abrirá su OnlyFans: “Lo voy a hacer porque todavía puedo”

La Tigresa del Oriente se suma al furor del OnlyFans. Al mismo estilo de Xoanna González, la intérprete de “Un nuevo amanecer” reveló en exclusiva para La República que creará una cuenta en la plataforma para adultos.

La Tigresa del Oriente anuncia que abrirá su Only Fans.

¡De no creer! Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como la Tigresa del Oriente, aseguró estar en su mejor momento y contó el tipo de contenido que ofrecerá para sus seguidores. Eso sí, negó protagonizar desnudos.

“Es el trabajo del artista, ¿por qué no? No creo que sean desnudos, pero sí será sexy . Tiene que ser suspenso, el público que me sigue tiene que tener esa curiosidad. Invito a mis seguidores a que estén atentos. Lo voy a hacer porque todavía puedo”, precisó la cantante.

La Tigresa del Oriente lanza nueva canción

La artista peruana también anunció sus nuevos proyectos y contó que pronto estrenará una nueva canción con videoclip titulada “Apaga la luz”. Asimismo, la Tigresa expresó su agradecimiento a sus seguidores y envió un mensaje de motivación recalcando que nunca es tarde para alcanzar los objetivos.

“Ya estamos por estrenar un nuevo videoclip con una nueva canción y es curioso el título ‘Apaga la luz’. (...) A las críticas les voy a voltear el pastel, porque les voy a desmostrar que no necesariamente hay que tener 15 o 19 años para ser exitosa, a cualquier edad puedes lograr tus sueños”, sostuvo.