Robotín responde a críticas de Magaly: “Todo saldrá a la luz y se arrepentirá de lo que dijo”

Alan Castillo, más conocido como Robotín, acaparó la atención luego de ser acusado por la ‘Robotina peruana’ de haberla citado en un hotel, mientras el humorista mantenía una relación de más de un año con Robotina. Así lo dio a conocer el programa de “Magaly TV, la firme” el último 26 de septiembre.

Ante esto, Magaly Medina tuvo duras críticas contra el cómico ambulante, pues no cree en las versiones que ha dado frente a cámaras. No obstante, el ahora participante de “El gran show” no está de acuerdo con los ataques que ha recibido y salió a defenderse.

Robotín habría engañado a Robotina con una misteriosa joven. Foto: Magaly TV, la firme/Facebook

Robotín le responde a Magaly Medina

De esta forma, Robotín fue interceptado por la prensa mientras salía de las instalaciones de América Televisión y le preguntaron por los recientes comentarios que tuvo Magaly Medina contra Gisela Valcárcel por contratarlo para “El gran show”.

Además, aprovechó la oportunidad para defenderse, una vez más, e indicó que, tarde o temprano, la verdad de su historia se descubrirá y será en ese momento en el que paren los ataques hacia él.

“Más que a Gisela, a mí también, a los dos. Sin saber exactamente toda la verdad, pero yo creo que más adelante todo va a salir a la luz. En mi caso, yo creo que más adelante todo va a salir a la luz y se arrepentirá de lo que dijo ”, manifestó.

Robotín no descarta reconciliación con Robotina

De igual forma, Robotín fue consultado por su situación actual con Robotina, pues hace poco se reveló que la venezolana lo botó de la casa que compartían juntos tras difundirse las imágenes de él con una joven.

“Lamentablemente, no estamos bien, ya no tenemos mucha comunicación, está molesta. Ya no estamos, no sé qué pasará más adelante. Una relación de un año y medio no se puede tumbar así”, comentó muy apenado.