Natalia Salas fue operada por segunda vez antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer

Natalia Salas está cada vez más cerca de iniciar su tratamiento de quimioterapias tras haber sido sometida a una mastectomía por su diagnóstico de cáncer de mama. Este martes 4 de octubre, la exintegrante de “Al fondo hay sitio” contó que fue operada por segunda vez previo a su tratamiento para una intervención que necesitaba realizarse.

Según contó la actriz, iba a ser sometida a una cirugía que consistía en ponerle un Port-a-Cath (catéter), el cual funciona como un dispositivo que permite suministrar medicamentos y nutrientes, además de poder extraerle sangre al paciente.

Natalia Salas cuenta detalles de su segunda operación previo a sus quimios

“Tengo que estar a las 12 en la clínica para que me pongan el catéter, no tengo nervios hoy, a pesar de que me van a hacer la ‘dormición’. Lo que más me pasa de vueltas es que tengo que estar en ayunas, me van a poner el catéter a las 2, tengo que estar a las 12 y no como desde ayer”, dijo en un inicio, un tanto alarmada.

Instantes posteriores, calmó a su comunidad de redes sociales al informarle que era un proceso médico “ambulatorio”. “Me voy a regresar hoy día a mi casa, pero tengo que estar a las 12, la operación es a las 2, dicen que dura hasta las 4 y, bueno, hasta que se me vaya la anestesia saldré de ahí a las 6... sin comer”, añadió.

Natalia Salas cuenta el propósito de su segunda cirugía

La actriz de “No me digas solterona” explicó que esta operación facilitará sus quimioterapias para que no necesiten estar pinchándola con agujas cada vez que tenga que llevar este tratamiento, pero no por eso estaba menos nerviosa.

Antes de ingresar a sala de cirugía, la intérprete peruana precisó que, pese a estar nerviosa, estaba segura de que este procedimiento médico sería menos doloroso que su mastectomía. “#ConTodoMenosMiedo”, escribió a través de sus historias en Instagram.