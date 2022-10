Magaly Medina y Gisela Valcárcel: usuarios reaccionan a la pelea entre la ‘Urraca’ y la ‘Señito’

Magaly Medina y Gisela Valcárcel son el centro de atención de la prensa luego de que la conductora de “El gran show” arremetiera contra la ‘Urraca’ y afirmara que “la pagará carísimo”. Tras estas declaraciones, la presentadora de ATV respondió a lo dicho por la ‘Señito’. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para opinar en las plataformas sobre la polémica pelea.

Cibernautas dan su respaldo a Magaly y critican a Gisela

A través de las distintas redes sociales, millones de peruanos dieron su opinión sobre la última pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Muchos de estos han decidido dar su apoyo a la presentadora de “Magaly TV, la firme” y arremeter contra la figura de América Televisión.

“Ayer, Magaly publicó un video de lo racista y clasista que es Gisela. Ese video es un clásico de la TV”, “Qué miedo ser enemiga de Magaly, se sabe los pecados hasta de tu vida pasada” y “Ay, ‘Farisela, no debiste meterte con Magaly”, son solo algunas de las reacciones que se pueden leer en Twitter.

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @uncafeconmie

No obstante, otros usuarios fueron más duros al criticar a la ‘Señito’ y acusarla de tener un doble discurso. “La diferencia entre Gisea y Magaly es que Magaly demuestra ser una m*** y Gisela lo es, pero se pone una máscara de señora amable” y “Entre Gisela y Magaly, prefiero mil veces a la ‘Urraca’. (…) La otra farisela siempre se oculta en el manto de dios y la hipocresía”, expresaron.

Por otro lado, hay peruanos que, si bien señalan no haber tomado el bando de Magaly, afirman que las acciones de Gisela les parecen incorrectas y la acusan de detener una doble moral.

Magaly le advierte a Gisela que no se meta con sus anunciantes

Durante la noche del lunes 3 de octubre, Magaly Medina se explayó al responder las acusaciones de Gisela Valcárcel. Dentro de su discurso, la ‘Urraca’ le exigió a la ‘Señito’ que respete a sus anunciantes y le advirtió que no hablara de su programa:

“El público ya se dio cuenta de que nosotros navegamos con una bandera de honestidad, de ser francos, directos y sobre todo de ayuda a la mujer, no a la mujer ‘hipocritona’, a la mujer de doble moral . (...) Así que no te metas con mis anunciantes ni tampoco con mi canal, no te metas porque vas a salir perdiendo”.

Magaly Medina le pidió a Gisela Valcárcel que no hable de sus anunciantes porque va a "salir perdiendo". Foto: captura/ATV/América TV

Magaly asegura que Gisela apoya infidelidades para generar rating

Magaly Medina también se dirigió a Gisela Valcárcel para hablar sobre los personajes de la farándula peruana que han aparecido en “El gran show”. Para la ‘Urraca’, la conductora de América Televisión priorizaba el rating al momento de elegir a personas que estuvieran envueltas en escándalos: