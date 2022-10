Usuarios reaccionan ante respuesta de Magaly a Gisela: “Qué miedo ser su enemiga”

¡Se dijeron de todo! Magaly Medina y Gisela Valcárcel son el centro de atención de la prensa luego de que la conductora de “El gran show” arremetiera contra la ‘Urraca’ y afirmara que “la pagará carísimo”. Tras estas declaraciones, la presentadora de ATV respondió a lo dicho por la ‘Señito’. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para opinar en las plataformas sobre la polémica pelea.

Cibernautas dan su respaldo a Magaly y critican a Gisela

A través de las distintas redes sociales, millones de peruanos dieron su opinión sobre la última pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Muchos de estos han decidido dar su apoyo a la presentadora de “Magaly TV, la firme” y arremeter contra la figura de América Televisión.

“Ayer, Magaly publicó un video de lo racista y clasista que es Gisela. Ese video es un clásico de la TV”, “Qué miedo ser enemiga de Magaly, se sabe los pecados hasta de tu vida pasada” y “Ay, ‘Farisela, no debiste meterte con Magaly”, son solo algunas de las reacciones que se pueden leer en Twitter.

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @uncafeconmie

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @gcf_minguk

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @dg96104256

No obstante, otros usuarios fueron más duros al criticar a la ‘Señito’ y acusarla de tener un doble discurso. “La diferencia entre Gisea y Magaly es que Magaly demuestra ser una m*** y Gisela lo es, pero se pone una máscara de señora amable” y “Entre Gisela y Magaly, prefiero mil veces a la ‘Urraca’. (…) La otra farisela siempre se oculta en el manto de dios y la hipocresía”, expresaron.

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @ticnt_

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @bdrous

Por otro lado, hay peruanos que, si bien señalan no haber tomado el bando de Magaly, afirman que las acciones de Gisela les parecen incorrectas y la acusan de detener una doble moral.

Estas fueron las reacciones de los usuarios sobre la pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Foto Twitter/ @miguelvel4

Magaly le advierte a Gisela que no se meta con sus anunciantes

Durante la noche del lunes 3 de octubre, Magaly Medina se explayó al responder las acusaciones de Gisela Valcárcel. Dentro de su discurso, la ‘Urraca’ le exigió a la ‘Señito’ que respete a sus anunciantes y le advirtió que no hablara de su programa:

“El público ya se dio cuenta de que nosotros navegamos con una bandera de honestidad, de ser francos, directos y sobre todo de ayuda a la mujer, no a la mujer ‘hipocritona’, a la mujer de doble moral . (...) Así que no te metas con mis anunciantes ni tampoco con mi canal, no te metas porque vas a salir perdiendo”.