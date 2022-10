Rodrigo González es criticado por opinar de pelea entre Gisela y Magaly: “Está demás que te metas”

Magaly Medina le respondió en vivo a Gisela Valcárcel por las últimas declaraciones que realizó en “El gran show”. Al dar su descargo en la transmisión de “Magaly TV, la firme” el lunes 3 de octubre, la presentadora recordó la vez que la ‘Señito’ humilló a un reportero al decirle frente a cámaras “No te has bañado, apestas”; sin imaginar que Rodrigo González emitiría una inesperada declaración.

En la última edición de su reality de baile, la figura de América TV se expresó severamente sobre su colega al señalar que ella ha hecho mucho daño a figuras como Melissa Paredes.

Rodrigo González se pronuncia tras pelea de Gisela y Magaly

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de Amor y fuego hizo referencia al día en que Magaly Medina se negó a responder por qué no le hizo algunas preguntas a Milett Figueroa cuando la entrevistó en Latina y le dijo al reportero que la abordó “Cuando tú tengas tu programa, ahí le preguntas”.

“La Farisela no es la única. Así era cuando estaba en Latina con los periodistas de ATV, así que si vamos a hacer memoria dejo esto por aquí”, mencionó Rodrigo González, junto al video de aquel momento que quedó registrado en la historia de la televisión peruana.

Rodrigo González se pronuncia acerca de el enfrentamiento entre Magaly y Gisela. Foto: Rodrigo González/ Twitter

Usuarios critican a Rodrigo González

Rodrigo González no imaginó que usuarios de Twitter le darían la espalda y le recalcarían que el trato que dio Magaly Medina al reportero fue completamente diferente al de Gisela Valcárcel.

“No es igual pues, Peluche”, “Rodrigo, esta bronca es solo entre Gisela y Magaly; demás está que te metas... te quiero mucho, pero lo que estás haciendo no se vale”, “Lo siento, Peluchin. Te quiero, pero no es lo mismo. Son dos tratos diferentes”, “Además no vas a comparar la agresión verbal y física que Gisela hizo con el fotógrafo. Estás haciendo las cosas mal”, fueron solo algunos de los comentarios.