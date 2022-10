Magaly Medina: ¿por qué ‘Peluchín’ ya no puede llamar ‘amiga’ a la popular conductora de TV?

Hubo una época en la que Rodrigo Gonzáles y Magaly Medina, dos de las figuras más conocidas de la farándula peruana, eran amigos muy cercanos, incluso se reconocían el uno a otro como ‘madrina’ y ‘ahijado’, ya que ‘Peluchín’ debutó en la televisión en el 2000 por influencia de la ‘Urraca’.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se hicieron evidentes ciertas discrepancias entre ellos. El último de sus enfrentamientos se dio el pasado 25 de septiembre, luego de que Magaly diera a entender que las puertas de ATV estaban cerradas tanto para él como para Gigi Mitre. Ante ello, Rodrigo Gonzales no dudó en recordarle que él fue quién la ayudó a ingresar a Latina para que tuviera su propio espacio televisivo.

¿Por qué ‘Peluchín’ ya no puede llamar ‘amiga’ a Magaly Medina?

En ese sentido, el conductor de “Amor y fuego” explicó que no puede llamar ‘amiga’ a una persona que le cerró las puertas de un canal, ya qué, según comentó, Magaly Medina habría pedido a los directivos de ATV que no lo contraten.

Rodrigo González lleva más de 10 años en la televisión. Foto: @rodgonzalezl/Instagram

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar ‘amiga’ a alguien, (es porque) que te cierra las puertas de un canal, cuando yo se las abrí mientras estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe”.

“Cuando ella trabajaba en ATV y ellos la tenía fuera del aire; que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario... ella renuncia a “Magaly TV” y lo deja porque había tenido un bajón (...) en eso, a mí me dice: ‘Rodrigo, ¿por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados?’”, dijo la figura de Willax.

“Yo ahí fui y hablé con la ‘mataprogramas’ (Susana Umbert) y le dije ‘Magaly... me parece que habría que darle la oportunidad y escucharla’. Y ahí fue cuando se hizo el vínculo, le hice el link. Así fue como se dio el encuentro, y así fue que Magaly pasó de ATV a Latina”, agregó

Rodrigo González era amigo de Magaly Medina en sus inicios en la televisión. Foto: Magaly Medina/Facebook

‘Peluchín’ habla sobre su entrevista con Magaly

Rodrigo Gonzales también lamentó que Magaly lo haya entrevistado en su programa en el año 2020, para luego menospreciar su trabajo. “Ella me puso la alfombra roja en ATV, me puso drones y me recibió. Ahora se burla de nuestro canal, de nuestros resultados, cuando ella sabe perfectamente que lo que hacemos aquí es bastante meritorio e histórico”.