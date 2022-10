¿Por qué Magaly Medina dejó su programa de farándula en ATV y se fue a Latina?

Hace un tiempo, Magaly Medina anunció su salida de ATV tras estar más de una década y convertirse en una de las figuras con gran representatividad de esta cadena televisiva. La noticia sorprendió a todos sus fieles seguidores que la acompañaron cada noche en su programa; sin embargo, al año siguiente, la conductora apareció nuevamente en las pantallas, pero por la señal de Latina. ¿Qué pasó?

En esta nota te contamos por qué la popular ‘Urraca’ dejó su emblemático programa y qué la orilló a mudarse a la competencia.

Magaly Medina anunció el fin de “Magaly TeVe”

En busca de nuevas experiencias. En el 2012, Magaly Medina entristeció a todo su público al anunciar que su programa “Magaly TeVe” no iba más. La conductora agradeció a todos sus seguidores por el respaldo que le dieron durante el tiempo que estuvo al aire. Con la voz quebrada, la ‘Urraca’ contó que desde el 2010 había decidido retirarse de la TV, pero que la producción no le permitió.

“Hola, buenas noches, bienvenidos a mi último programa de ‘Magaly TeVe’. Durante 15 años me dio las mejores satisfacciones de mi vida y que me permitió hacer feliz a los míos. Este programa que me dio las peores amarguras de mi vida (...) Quiero cerrar un ciclo, una etapa y quiero lanzarme a hacer nuevas cosas ”, sostuvo.

“Este es un programa de agradecimiento porque jamás, en ninguno de mis sueños infantiles o de adolescente, hubiera soñado con que un público me sintonizara todos los días durante 15 años de lunes a viernes a las nueve de la noche”, expresó en su emotiva despedida.

Magaly Medina dejó ATV y se fue a Latina

Si bien actualmente Magaly Medina es una de las figuras más importantes de ATV, por un periodo la comunicadora cambió de casa televisiva y se fue Frecuencia Latina. Luego de anunciar el fin de “Magaly TeVe”, la ‘Urraca’ salió un tiempo de la pantalla chica y, tras un año alejada de las pantallas, se reencontró con su público, pero bajo la señal de lo que ahora es Latina.

“(Siento) muchísimos nervios porque es un horario nuevo, canal nuevo, un estudio nuevo que no conozco . Voy a estar con público, cosa que nunca he podido hacer porque soy muy tímida en él. Tengo miedo de que todo se me cruce, de que las preguntas que haga no sean las correctas o que me olvide la información que tengo”, manifestó al oficializarse su regreso con el programa “Magaly” en el 2014.

¿Cómo llegó Magaly Medina a Latina?

En uno de sus tantos enfrentamientos con Rodrigo González, él aseguró que fue quien le ayudó a entrar a Latina, pues, como se recuerda, en ese entonces él conducía “Amor, amor, amor” en dicho canal. Ante esta afirmación, Magaly Medina desmintió lo dicho por ‘Peluchín’ y reveló que su ingreso a la mencionada casa televisiva fue gracias a Ney Guerrero.

En la edición del último 3 de octubre, la ‘Urraca’ contó que en la reunión que tuvieron en Miami, donde estuvo Gisela Valcárcel, Susana Umbert y Ney Guerrero, se gestó su pase a Frecuencia Latina.

“Allí es donde se comienza a generar mi cambio a ese canal, no de otra manera, sino de las borracheras de Ney Guerrero”.

¿Por qué salió Magaly Medina de Latina?

Magaly Medina estuvo un aproximado de cuatro años en Latina. A pocos meses de estrenar su noticiero, la “Purita verdad”, tuvo unas diferencias con la producción del programa y se vio obligada a dar un paso al costado. Como se recuerda, causó polémica por unos comentarios que hizo sobre Paolo Guerreo cuando fue suspendido de en las eliminatorias a Rusia 2018 por una investigación de doping en su contra.

“En momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido por mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal. La participación de la señora Medina se definirá una vez concluido el Mundial”, se leía en el comunicado que emitió el canal.