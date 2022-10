Korina Rivadeneira ya no quiere tener un tercer hijo con Mario Hart: “Estoy exhausta”

Korina Rivadeneira y Mario Hart están pasando por un difícil momento familiar. La modelo venezolana, quien recibió junto con el ex chico reality a su segundo hijo el pasado mes de agosto, les contó a sus seguidores que su hija Lara está muy enferma, por lo que ha tenido que mantenerse pendiente de ella y de su recién nacido.

Korina preocupada por su hija: “Debe ser alguna infección”

A través de sus plataformas, Korina Rivadeneira sorprendió al contarles a sus fanáticos que ella y su hija mayor cayeron enfermas durante el último fin de semana. Al parecer, el cambio de clima habría afectado gravemente a la ex chica reality y a su pequeña.

“Nos resfriamos el sábado. Ella ha estado con fiebre desde anoche. A mí me está subiendo el dolor de cabeza, oídos y garganta, gracias a los vientos huracanados atípicos que presenciamos. (…) Está hirviendo en fiebre. Ya no es simple resfriado; debe de ser alguna infección”, señaló la figura televisiva.

La 'exguerrera' y su hija están enfermas desde el pasado fin de semana. Foto: Korina Rivadeneira/ Instagram

Korina Rivadeneira revela por qué no quiere un tercer hijo

Más adelante, Korina Rivadeneira contó que su hija y ella no eran las únicas que la estaban pasando mal en casa. Su recién nacido tampoco ha dormido bien en los últimos días, pues ha tenido complicaciones en su salud.

“Estuve con Lara sin dormir hasta las 5.40 porque a esa hora recién se le bajó la fiebre y al toque me pasé a otro cuarto con Marito para que duerma con su tetita de largo. El problema es que tiene su estómago muy sensible y por más que mejoró desde que dejé los lácteos aún sigue con problema de gases y ahorita estoy moviéndolo con las piernas para que se quede dormido”.

Finalmente, afirmó que ya no está tan animada para tener un hijo más con Mario Hart, pues tener a sus dos pequeños enfermos ha sido una experiencia muy fuerte para ella. “Estoy realmente exhausta, necesito dormir ya. Cuando me preguntan si quiero más hijos, solo imagino a los tres enfermos y me da algo. Estoy bien con dos, gracias”, escribió.