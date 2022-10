Andrea cuestiona a Gisela por no defender antes a Melissa: “La sacaron de todos los programas”

Melissa Paredes entró por todo lo alto a “El gran show” tras haber sido vetada de la TV por el ampay que protagonizó en el 2021 con Anthony Aranda. Su ingreso al programa de Gisela Valcárcel ha causado polémica, pues hay quienes cuestionan su regreso a las pantallas.

Por ello, Andrea Arana, conductora de “Un día en el mall”, criticó a la ‘Señito’ por recién defender a la exreina de belleza, ya que antes se le dio la espalda en todos los programas de TV.

Andrea Arana critica a Gisela Valcárcel

La conductora de TV Andrea Arana cuestionó la actitud que mostró Gisela Valcárcel durante la presentación de Melissa Paredes en su programa.

“Ella ha regresado a esas filas ahora (’El gran show’), pero, en su momento, ¿por qué Gisela no la amadrinó? A ella la sacaron sin pena ni gloria de los programas, de las publicidades y la hicieron trizas”, expresó.

“Ahora salen con sus cartelitos, diciendo ‘si Melissa regresa a la pista de baile, ya no lloro’, esa es la verdadera doble moral”, manifestó en clara alusión a Ethel Pozo.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Melissa Paredes?

Tras el estreno de una nueva temporada de “El gran show” y ser duramente criticada por haber llamado a Melissa Paredes para que forme parte del elenco, Gisela Valcárcel se pronunció en sus redes sociales.