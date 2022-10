Gisela Valcárcel, Magaly Medina y otros personajes de la farándula que agredieron a periodistas

Gisela Valcárcel y Magaly Medina se adueñaron de los titulares de la prensa de espectáculos tras un tenso intercambio de palabras por conflictos que se originaron en el pasado y que quedaron inconclusos. Con el ingreso de Melissa Paredes y Giuliana Rengifo a “El gran show” en el día de su estreno, la ‘Señito’ recordó la humillación mediática a la que sus participantes fueron sometidas por la ‘Urraca’ y decidió enviarle un mensaje.

La conductora de “El gran show” indicó que, en algún momento, Magaly Medina acudió a ella para recibir consuelo y lamentó que, al igual que a ella, muchas otras mujeres de la farándula hayan tenido que soportar sus señalamientos y denigrantes calificativos.

Desde luego, Magaly no se quedó de brazos cruzados y decidió emitir un video en el que se ve a la ‘Señito’ agrediendo a uno de los fotógrafos de su desaparecida revista Magaly Teve. Con el fin de equiparar la balanza, ‘Peluchín’ sacó a la luz un clip en el que Medina hacía lo propio con un reportero que solo cumplía con hacerle preguntas sobre la coyuntura del espectáculo.

A propósito de tales destapes, te contamos qué otros personajes de la farándula maltrataron a periodistas mientras estos cumplían con las comisiones de los programas en los que laboraban.

Michelle Soifer

El incidente trascendió en noviembre del 2016, cuando la integrante de “Esto es guerra” brindaba una presentación en el escenario junto con su ex Kevin Blow. Michelle no tuvo reparos en bajar del estrado para dirigirse a un reportero de “Amor, amor, amor” identificado como Otto, quien solo se encontraba filmando la escena.

Al no poder quitarle su dispositivo, la artista optó por arrebatarle los lentes que portaba.

Este hecho fue duramente cuestionado por personajes de la farándula, en especial por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, pues el comunicador era trabajador de su programa. Ante los señalamientos, Michelle Soifer no tuvo de otra más que salir a pedir las disculpas del caso; no obstante, en su discurso no asumió haber maltratado al reportero.

“Quiero aprovechar este momento para pedir unas disculpas públicas a todas las personas que estuvieron en Chincha y, en especial, a la persona que sintió una agresión, pero no fue así. Lo único que hice fue defenderme de tanto acoso, insultos y presión mediática que llevo”, sostuvo en una edición de “Esto es guerra”.

Además, confesó tener los lentes del hombre de prensa y aseguró que se los devolvería. “Se los voy a devolver, le voy a mandar a hacer unos muy bonitos”, agregó ‘Michi’.

Koky Belaunde

En el 2007, Koky Belaunde protagonizó un incidente con una reportera de ATV, que hasta el día de hoy es recordado como uno de los memes más hilarantes de la TV peruana. En aquel entonces, la mujer de prensa buscaba las declaraciones del estilista para una nota de un programa de espectáculos, sin imaginar la respuesta que se llevaría.

La figura de TV no tomó en cuenta sus interrogantes y, muy exaltado, la mandó a teñirse el pelo para después recién entrevistarlo. La reportera mencionó que estaba pintado y le lanzó una respuesta aún más ofensiva. “ ¿Qué pintado? Color cucaracha. Por favor, mamita, Koky Belaunde tiene autoridad moral”, dijo el estilista.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para reconocidos periodistas, que no tardaron a salir a cuestionarlo. “Desde ahora, cuando un alumno se gradúe en la escuela de periodismo, le exigirán pintarse el pelo y luego le dan su diploma”, comentó el decano de Comunicaciones de la PUCP, Luis Peirano.

Álvaro Maguiña

Sin duda, uno de los casos más irónicos de la lista, pues se trata del periodista y conductor Álvaro Maguiña, quien en el año 2004 vulneró la integridad física de uno de los chacales de Magaly Medina, el hombre de prensa Humberto Chirinos, al defenderse de su acecho con un aparato de descarga eléctrica en una playa de estacionamiento de un centro comercial.

Debido a la gravedad de la situación, Chirinos interpuso una demanda contra Maguiña, la cual llegó a un juicio. Se supo que ambos acudieron al Segundo Juzgado de Paz de Surco para resolver su confrontación legal.

Álvaro Maguiña protagonizó incidente con chacal de Magaly Medina. Foto: difusión

Culminada la diligencia, Maguiña expresó que el tiempo le dio la razón y presagió que la figura de ATV dejaría las pantallas. Según su abogado, la parte demandante (Humberto Chirinos) cayó en graves contradicciones.

Lucho Cáceres

A propósito de la agresión verbal de Lucho Cáceres a un chófer de bus y una serie de amenazas a los pasajeros que abordaban la unidad de transporte público, en marzo de este año, Magaly Medina recordó la vez que el actor de “De vuelta al barrio” agredió a uno de los fotógrafos de su revista Magaly Teve en el 2011 sin razón alguna.

“No es la primera vez que él agrede verbal o físicamente a alguien de mi equipo periodístico. Esta es una cuestión que se ha dado por mucho tiempo”, señaló la conductora de espectáculos. Además, lo tildó de “mediocre fracasado del medio” y “pobre hombre”

“Son públicamente conocidas sus actitudes matonescas hacia nuestros equipos periodísticos. Siempre opinaré igual. No voy a cambiar de opinión al respecto”, añadió. Detalló además que no denunciaría a Cáceres por sus acciones debido a que su colaborador así se lo pidió para no perjudicar la afección cardíaca que padecía su madre.