‘Samu’ recuerda desplante de Gisela: “Me dijo ‘es la pregunta más tonta que me han hecho’”

El nombre de Gisela Valcárcel está en boca de todos luego de que Magaly Medina presentara un video en el que la ‘Señito’ agredía y lanzaba comentarios ofensivos a uno de sus fotógrafos, por allá en el 2007.

A raíz de ese desafortunado episodio, el comunicador Samuel Suárez, mejor conocido como ‘Samu’ en redes sociales, se animó a contar una experiencia similar que vivió a causa del trato de Gisela Valcárcel, cuando se iniciaba en el periodismo de espectáculos, a los 19 años.

‘Samu’ recuerda desplante de Gisela Valcárcel

El periodista relató que en una de sus comisiones fue entrevistar a Gisela a las afueras de un evento del conde Faber-Castell para consultarle respecto al romance que parecía haberse formado en ese entonces entre su expareja Roberto Martínez y la conductora Vanessa Terkes.

“Le hice la pregunta a Gisela. Le dije: ‘Hola, Gisela, ¿cómo estás?, buenas, ¿qué opinas de los rumores del tema con Vanessa Terkes? Ella agarró, me miró despectivamente y me dijo: ‘Es la pregunta más tonta que me han hecho en todos mis años de carrera’ y, con una cara así, despreciable. Yo estaba solo, era el único reportero ahí con ella”, precisó.

Más adelante, el exreportero de Latina contó cuál fue su reacción ante el trato despectivo de la rubia. “Fui bastante educado y se enojó. Al final, tan tonta no fue mi pregunta. En ese momento, a mí me chocó. Era mi primer año como reportero y la forma tan tosca fue una barrida increíble. Me quedé helado”, agregó el comunicador.

La vez que Gisela humilló a un reportero de Magaly Medina

Luego de que la ‘Señito’ le enviara un tajante mensaje a la ‘Urraca’ por haber desprestigiado su imagen, la de Melissa Paredes y la de Giuliana Rengifo en TV nacional, Magaly no se quedó de brazos cruzados y decidió develar un hecho inédito que tenía como protagonista a Gisela.