Flavia Laos revela que rechazó ser parte de “El gran show”: “No tengo tiempo”

Flavia Laos pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional luego de estrenar su última canción, titulada “Ahora me llama”. Sin embargo, antes del lanzamiento oficial de su más reciente éxito, la actriz contó para las cámaras de “Amor y fuego” que ha recibido propuestas para regresar a la televisión, específicamente del programa “El gran show”.

La ex chica reality confesó que no pudo aceptar la propuesta del equipo de Gisela Valcárcel porque está enfocada en otros proyectos personales.

Flavia Laos recibió oferta de “El gran show”

La tarde del 4 de octubre, Flavia Laos visitó el set de “Amor y fuego” y sorprendió al contar que “El gran show” se comunicó con ella para que forme parte de la nueva temporada del programa. Aclaró que rechazó la oferta porque tiene otras ocupaciones.

“De Gisela sí (me llamaron), para ‘El gran show’. Le dije que no, que no tengo tiempo. Voy a estar haciendo mis shows los fines de semana”, señaló.

Por otro lado, indicó que no es la primera vez que la contactan para este tipo de propuestas. “En verdad he tenido propuestas antes, pero no sé si me metería a bailar. Tengo un poquito de miedo de salir al escenario, siento que me daría miedo todos los fines de semana estar bailando, cantando, caerme”, agregó.

¿Flavia Laos no desea volver a los realities?

De igual forma, Flavia Laos comentó que no le gustaría ser parte de un reality de ese tipo, ya que no le gusta hablar sobre su vida privada frente a cámaras.