Brunella Horna decepcionada por ampay de Rodrigo Cuba: “Me da muchísima pena”

Brunella Horna fue consultada por el escándalo que protagonizó Rodrigo Cuba en una discoteca de Piura, lugar donde fue captado por los reporteros de “Amor y fuego” en comprometedoras situaciones con una mujer de identidad aún desconocida.

Ante esto, la presentadora dio su breve opinión al respecto y le brindó su total apoyo a Ale Venturo, actual pareja del futbolista y futura madre del bebé que esperan en conjunto.

¿Qué dijo Brunella Horna de Rodrigo Cuba?

Al finalizar su programa de espectáculos, Brunella Horna fue interceptada por la prensa para conocer su punto de vista respecto al ampay de Rodrigo Cuba, pues la joven empresaria fue una de las que defendió al jugador tras la infidelidad de Melissa Paredes con Anthony Aranda.

“Trato de mantenerme al margen (…), pero sí me da muchísima pena que haya sucedido eso. Sobre todo, por Ale (Venturo) que está embarazada”, comentó la conductora para las cámaras de La República.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba anunciaron estar esperando un bebé. Foto: composición LR/Magaly/Amor y fuego

Brunella Horna ignora pleitos de Gisela y Magaly

Por otro lado, le preguntaron a Brunella Horna por el reciente enfrentamiento entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel, quienes no dejan de arremeter la una contra la otra desde el último sábado 1 de octubre en sus respectivos espacios televisivos.

Siguiendo con esta línea, un reportero le pidió a la figura de América Televisión que envíe un mensaje para la popular ‘Señito’ o si tendría algo que decirle a la ‘Urraca’, a lo que ella contestó que no está al tanto de lo que ha pasado entre ellas.