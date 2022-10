Thamara Gómez sobre “El gran show”: “Hay que hacer un súper escándalo para estar en un reality”

Thamara Gómez no se calló nada. La exintegrante de Corazón Serrano arremetió en sus redes sociales contra el programa de Gisela Valcárcel, “El gran show”. Aseguró que para ser integrante del reality de baile hay que haber protagonizado un escándalo.

Sobre el estreno de la nueva temporada de “El gran show”, la cantante de cumbia publicó en su cuenta de Instagram: “Hoy en día hay que hacer un súper escándalo en el Perú para estar en un reality de show. Qué viva el Perú”, en sus historias de Instagram.

Thamara Gómez reveló que recibió propuestas para ingresar a “El gran show”

Thamara Gómez reveló también que la producción de “El gran show” la llamó en dos oportunidades para que se integre al reality de baile. Sin embargo, nunca se llegó a concretar porque Gisela Valcárcel prefirió contratar a un personaje que tenía un “escándalo mediático”.

“Y no vengan a decirme que soy una envidiosa que porque no me llaman y todo eso. Me llamaron dos veces, pero por motivos personales no lo hice y la otra vez que me llamaron en total no me confirmaron al 100% porque quisieron meter a otra persona que en su momento tuvo un escándalo muy grande”, agregó.

Thamara Gómez pidió que contraten a sus colegas en “El gran show”

Thamara Gómez pidió a la producción de “El gran show” que contrate otros artistas que tengan una trayectoria exitosa. “Solo diré que no parece un concurso, sino ya un circo. Deben darle la oportunidad a muchos amigos musicales que hace años se dedican a este arte, siempre con los mismos de siempre, ya ni ganas de verlo”, finalizó.