Mafer Portugal asegura que Gisela Valcárcel respalda la infidelidad en “El gran show”

Mafer Portugal quedó decepcionada con los participantes seleccionados para la nueva temporada de “El gran show”. La joven cantante consideró que Gisela Valcárcel dio un doble discurso sobre la infidelidad, pues dentro de su elenco hay figuras que son acusadas de haber traicionado a sus parejas.

La hija de Tommy Portugal realizó un en vivo en su cuenta de Instagram y opinó sobre varios temas; uno de ellos fue el programa de la ‘Señito’. Así, recordó sus palabras sobre el machismo cuando momentos antes hizo su aparición junto a Robotín y un sauna al lado, con lo que se parodiaba su presunta infidelidad a Robotina.

“No sé si ustedes se dieron cuenta que ella dijo ‘estamos en un país machista, en donde a los hombres infieles se les premia’; y ella puso un sauna (a Robotín)”, expresó

Mafer Portugal responde a Gisela Valcárcel

A su corta edad, Mafer Portugal ha sabido lidiar con las diversas controversias en las que se ha visto envuelta. Todo esto, tras revelar que su padre, Tommy Portugal, no apoyaba su carrera musical ni había tomado la iniciativa de registrarla legalmente como su hija en el Reniec. Este caso fue comentado en la farándula y una de las figuras que se pronunció al respecto fue Gisela Valcárcel; sin embargo, sus palabras no fueron del gusto de la joven artista.

“Estoy segura de que eres una persona amada, y que tendrás un encuentro íntimo con tu papá. Ojalá que se dé el encuentro con Tommy en privado”, dijo Gisela, en alusión a que no se ventile más su vida privada.

“Soy una persona amada, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Porque siempre he tenido el apoyo y el amor de mi familia materna, la cual nunca me criticó”, fue la respuesta de Mafer Portugal.

Mafer asegura que “América hoy” la contactó para transmitir reconciliación con Tommy Portugal

Como se recuerda, Mafer Portugal asistió al programa “Magaly TV, la firme” para contar su verdad sobre la tensa relación que mantiene con su padre, Tommy Portugal. Así, la cantante reveló que tanto “La gran estrella” como “América hoy” la contactaron para ofrecerle una reconciliación en vivo.

“Me pareció un poco irónico porque su programa (Gisela Valcárcel) me llamó antes para sentarme ahí y hacer una reconciliación. Entonces, es un poco ilógico que diga que las cosas se arreglan en cuatro paredes, cuando lo quiso arreglar en su programa”, comentó.