Juliana Oxenford estuvo atenta a las declaraciones que dieron Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, candidatos a la alcaldía de Lima, la mañana del 2 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La periodista cuestionó al exministro, quien aseguró que los medios de comunicación no le dieron un espacio a lo largo de su campaña, a comparación de otros candidatos. En tanto, rechazó los argumentos del líder de Renovación Popular por criticar la credibilidad de los organismos del Estado.

Juliana Oxenford se pronuncia

“Dos grandes mentiras que se han dicho en las últimas horas. La primera, la de Urresti argumentando que los medios no le dieron cabida. Falso. Muchos lo hemos llamado hasta el cansancio y prefirió quedarse callado. Es su derecho, claro, pero que no mienta”, escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, se refirió a López Aliaga, virtual alcalde de Lima tras superar por más de 48.000 votos al exmilitar luego de conocerse las actas contabilizadas por la ONPE al 96,925%.

“Lo segundo, que RLA había dejado resentimientos y odios de lado para hacer una campaña de amor. Por favor, desde muy temprano arrancó con su discurso de desconfianza hacia el proceso y ahora arremetiendo contra organismos electorales”, finalizó.

Juliana Oxenford responde a Gonzalo Alegría tras ser insultada públicamente

¡Quedó indignada! Juliana Oxenford no se quedó con los brazos cruzados tras los insultos que profirió el candidato del partido Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, durante una aparición en la Plaza San Martín. “Esta desgraciada ayer saca a mi hijo en una grabación que ya le hicieron hace un montón de tiempo”, exclamó.