Giuliana Rengifo responde a críticas tras su ingreso a “El gran show”: “Vivan su vida”

Giuliana Rengifo acaparó las portadas de espectáculos luego de que Magaly Medina difundiera el ampay en el que se ve a la cantante junto a un notario, quien legalmente se encuentra casado. A raíz de ello, ha recibido una ola de críticas, las cuales incrementaron tras su ingreso a “El gran show”.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo fue presentada como una de las figuras del reality de baile, pero ha recibido diversos comentarios sobre su ingreso. Por eso, decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Un saludo a todos los ardidos y ardidas, defensoras y defensores dizque de la verdad. Comenten, insulten, que yo en una los bloqueo y borro. Vayan a votar y no frieguen, caray”, escribió en las historias de la red social el último domingo 2 de octubre.

Giuliana Rengifo y su mensaje a sus detractores. Foto: Instagram/Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo envía mensajes a sus detractores

Rengifo también utilizó su perfil de TikTok para contar que algunos cibernautas incluso tienen cuentas falsas para ofenderla con calificativos negativos.

“Para toda la gente que se atreve a comentar cosas feas y bonitas, cosas que no saben o comentarios ofensivos, pierden tiempo. Hay gente que se crea cuentas, pero no van a hacer que me moleste. Tengo el alma tan limpia, tan hermosa, que nadie va a opacar mi tranquilidad y felicidad. Por favor, sean felices y vivan su vida. Del resto yo me encargo y siempre, aunque les moleste, voy a decir la verdad y defenderme”, indicó.

Además, valoró el respaldo de sus seguidores y aseguró que se está preparando para la siguiente gala. “Gracias a todos los que vieron el programa, me apoyaron. Fueron tres horas de ensayo para lo que presenté ayer en el show de Gisela. Ahora sí empieza el ensayo full, prometo dar lo mejor de mí”, precisó.