Gisela Valcárcel aseguró estar preparada para afrontar todo tipo de críticas a su programa “El gran show”, que regresó a las pantallas de América TV el pasado 1 de octubre. La conductora mencionó no temer a los comentarios que recibiría por parte de Magaly Medina, quien adelantó opinar del reality y sus nuevos integrantes.

En redes sociales, la figura de ATV la tildó de hipócrita al defender a Melissa Paredes luego de retirarla de “Reinas del show”, en 2021. Al respecto, fue consultada y no dudó en responder.

Mensaje de Magaly Medina. Foto: captura de Instagram/Magaly Medina

“Sabía que me vería, sé que todo su equipo me ha visto , pues me llegan informaciones de allá”, dijo la ‘Señito’ a un medio local.

Sobre su mensaje a Magaly Medina

“De eso se trata, que ella escuche lo que muchos pensamos y, si eso le da rabia, es algo que debe manejar y también espero todos sus dardos mañana (hoy)” , agregó.

Además, habló del mensaje que dio respecto a las críticas de Magaly Medina contra algunas mujeres de la farándula. “Si tengo que hablar sobre los insultos y agresiones públicas sin medida, y muchas veces sin pruebas de lo que dice, pues no me quedo callada”, resaltó a Trome.

Defenderá a Melissa Paredes y Giuliana Rengifo

Mencionó que no cesará en defender a participantes como Melissa Paredes y Giuliana Rengifo, muy criticadas por la conductora de ATV tras difundirles ampays.

“Voy a ayudarlas a hablar, también tienen voz ahora que están en un programa. Mi posición no ha cambiado y tampoco mi oposición a la violencia que se ejerce con insultos y agresiones”, expresó.

“No debemos quedarnos calladas (os), debemos hablar y buscar ayuda en medio de la depresión que muchos tienen al sentirse agredidos públicamente sin medida”, sentenció.