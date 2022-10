Toño Centella es virtual regidor de Comas, según ONPE al 99% de actas contabilizadas

Toño Centella está a menos de 1% de convertirse en el próximo regidor de Comas, populoso distrito en el cual Somos Perú viene liderando los votos. El cantante figura en la lista de funcionarios del lugar y, de ganar, se convertiría en el nuevo gestor municipal, de acuerdo con ONPE al 99,1% de actas contabilizadas.

El intérprete de “Dónde estás amor” estuvo apoyando al candidato Ulises Villegas en la reciente campaña distrital. Si es que obtiene la victoria, el artista asumiría funciones normativas y de fiscalización.

Candidato Ulises Villegas tiene a Toño Centella en su lista de regidores distritales. Foto: FAcebook/Apoyemos a Ulises Villegas / Toño Para Regidor

En el distrito ejercieron su voto 433.834 personas, con una participación ciudadana del 79,77%.

¿Cómo llegó Toño Centella a ser candidato a regidor de Comas?

En el video de su presentación como postulante a regidor de Comas, Toño Centello dedicó unas palabras de apoyo al candidato distrital. En la ceremonia, relató cómo recibió la propuesta de ser parte del partido.

“(Villegas) me dijo para trabajar por el distrito. No es mi rubro, no sé nada de política y recién voy a aprender. Sé que voy a trabajar bastante. El doctor me va a enseñar bastante ”, dijo el cantante.

Resultados de elecciones municipales. Foto: captura/ONPE web

¿Cuánto cuesta un concierto de Toño Centella?

A pesar de haberse abierto un nuevo camino en la política, el cantante Toño Centella sigue vigente en los escenarios. El intérprete aún recibe propuestas para cantar en eventos sociales como cumpleaños o fiestas.

Según “Arriba mi gente”, contratar al chichero cuesta alrededor de 1.000 soles por hora de concierto. Para tenerlo más de una hora, la tarifa sube y hasta se podría duplicar.

Toño Centella y su grupo Internacional continúan presentándose en varios distritos de Lima y provincias. Para contactarlo, se debe llamar a su representante, quien brindará la información necesaria para agendar la fecha del show.