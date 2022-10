¿Quién es Janeth, la hija de Cachay que sigue sus pasos en la comedia?

Janeth, hija del popular comediante José Luis Cachay, ha sorprendido a propios y extraños con su talento en la comicidad e improvisación. La joven aborda en sus presentaciones los temas del feminismo o los prejuicios en torno a las personas con discapacidad. Esto la ha ayudado a ganarse el cariño del público. Conoce más de la primogénita del humorista, quien decidió incursionar en este mundo.

¿Quién es Janeth Cachay?

Janeth Cachay, hija del popular actor cómico José Luis Cachay, sigue los pasos de su padre en el rubro humorístico. La joven reveló a un medio que su pasión por la comicidad lo heredó de él.

El programa “Al sexto día” la acompañó en una de sus presentaciones de stand-up comedy. Su progenitor estuvo presente y le dejó unas conmovedoras palabras.

“Me emociono y veo que todo lo hace bien. Ojalá Dios quiera que haya aprendido bastante”, expresó el caracterizador.

Janeth Cachay en show de stand-up comedy. Foto: Instagram

La joven reveló que fue diagnosticada con TLP (Trastorno límite de la personalidad) y pasó momentos difíciles tiempo atrás. Sin embargo, pudo superarlo con ayuda especializada.

Contó que tenía poca comunicación con sus padres, pero con terapia e impulso de los mismos progenitores lograron entablar confianza.

Janeth Cachay incursiona en la comicidad

Incursionar en el mundo del stand-up comedy fue una forma de terapia para Janeth Cachay, quien no desaprovechó la oportunidad y diseñó sus propias funciones.

En redes sociales, publicita sus presentaciones en diversos teatros de la ciudad. Además, muestra algunas fotos de su familia y amistades.

En una de sus recientes publicaciones de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que describió su vivencia en la comicidad.

“Una experiencia más y en esta me he llenado de muchas emociones. Cada clase he aprendido a perfeccionar mis herramientas para el stand-up, pero también conocí a estas hermosas personas”, redactó.