Hace mea culpa. Robotín olvidó, por un momento, el fin de su relación sentimental con Robotina por una presunta infidelidad de su parte con una imitadora de su expareja y fue presentado como un nuevo participante en el estreno de “El gran show”.

Alan Castillo fue entrevistado por la conductora Gisela Valcárcel y reconoció estar arrepentido de lo sucedido.

Robotín arrepentido de ampay

Robotín se mostró emocionado por su ingreso a “El gran show”, pero no pudo evitar ser cuestionado por Gisela Valcárcel sobre el fin de su romance con Robotina, el cual se dio después de que Magaly Medina difundiera un ampay en su programa en el que se ve al artista cómico con una chica que se presentaba como la ‘Robotina peruana’ en un sauna.

Según Robotín, solo acudió con ella para grabar videos para redes sociales a modo de venganza porque Robotina se tomó una foto en la que es cargada en brazos por el modelo español Fabio Agostini.

“Yo sé que estuve mal, hice mi broma pesada, pero lamentablemente pequé de inocente y no supe que esa señorita me iba a grabar, estoy muy arrepentido y Robotina me dejó por eso, porque esa señorita me grabó en el cuarto que nos dieron para cambiarnos”, sostuvo.

Robotín revela que se mudó de la casa de Robotina

Al respecto del fin de su romance con Robotina, el popular Robotín reveló que ya se retiró del departamento que compartía con su expareja y se mudó a otro lugar. No obstante, tiene la esperanza de que la situación mejore y pueda retomar su relación.