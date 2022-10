Reveladoras confesiones. Melissa Paredes fue presentada como la “bomba” en el estreno del programa “El gran show” que lidera Gisela Valcárcel. La presentadora defendió el regreso de la actriz a la TV luego de que esta se vea envuelta en un escándalo de infelidad, lo que provocó su separación con el futbolista Rodrigo Cuba y su alejamiento de la TV.

Melissa asegura que escándalo fue un aprendizaje

Tras el ingreso de Melissa Paredes al set de televisión, Gisela Valcárcel aprovechó la ocasión para preguntarle acerca de su presente, después de que haya protagonizado un fuerte escándalo en el 2021 por una presunta infidelidad a su exesposo Rodrigo Cuba.

“Un gran aprendizaje, con todo lo que me ha pasado en este año. De los errores uno aprende y tiene que levantarse cuando se cae, yo creo que sola puedo volver a levantarme . Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar, el tiempo acomoda todo, Dios es magnífico, al final todo se aclara, es todo lo que puedo decir”, dijo.

Melissa habla de su exmatrimonio con Rodrigo

Gisela Valcárcel también cuestionó a Melissa Paredes por haber seguido su relación con el bailarín Anthony Aranda, luego del ampay en el que se les vio juntos en actos cariñosos cuando ella aún estaba casada y sorprendió que la modelo afirmara que no era feliz en su matrimonio.

“Los sentimientos van más allá del qué puedan pensar los demás. De qué me sirve a mí vivir en una jaula de oro si no me siento feliz, si no me siento viva, si no puedo vivir ”, dijo Melissa para luego resaltar a su nueva pareja. “Anthony ha estado en los peores momentos”, agregó.

Vale destacar que Melissa estuvo casada durante 5 años con Rodrigo Cuba y su matrimonio parecía perfecto ante el ojo público. Sin embargo, en octubre del 2021, la modelo se separó del futbolista.