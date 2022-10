Melissa Paredes defiende su relación con Anthony Aranda de críticas: “Es una persona grandiosa”

Aunque los rumores de un posible regreso se iniciaron días atrás, Melissa Paredes dejó a más de uno sorprendido al ser presentada como una de las participantes de la nueva temporada de “El gran show”, mismo programa en el que conoció a su actual pareja Anthony Aranda.

Debido a las preguntas de Gisela Valcárcel, la exconductora de América Televisión se animó a hablar de su romance. En ese sentido, aclaró, una vez más, que se encuentra feliz al lado del bailarín.

Melissa Paredes agradece apoyo de Anthony Aranda

Minutos después de su gran introducción en la pista de baile, Melissa Paredes se tomó algunos minutos para agradecer el apoyo incondicional que le ha demostrado Anthony Aranda.

“ Mi relación con Anthony Aranda continúa muy bien. Es una persona grandiosa. Se ha dicho tanto de él, se habla tanto de lo económico, de tantas tonterías y banalidades que no vienen al caso, que creo que perdemos la esencia de las personas”, comentó frente a cámaras.

Asimismo, dijo que prefiere seguir manteniendo su vida personal en privado e hizo un pedido especial para todos los medios. “La gente se olvidó de la privacidad, pido respeto a mis amigos de prensa (...) privacidad porque como familia lo necesitamos todos”, acotó.

Melissa habla de su exmatrimonio con Rodrigo Cuba

Por otro lado, Melissa Paredes envió un mensaje para las personas que critican su relación y afirman que, desde que inició un amorío con el bailarín, no tiene el mismo estilo de vida.

“De qué me sirve vivir en una jaula de oro si no me siento feliz, si no estoy contenta, si no me siento viva, si no me siento alegre”, agregó.