Magaly Medina critica estreno de “El gran show”: “Presenta a la podredumbre de la farándula”

Magaly Medina no quedó callada luego de que Gisela Valcárcel le mandara indirectas en el estreno de “El gran show”, este 1 de octubre. En dicha edición, la conductora presentó a polémicas figuras de la televisión, como Melissa Paredes, Robotín, Dalia Durán, Leysi Suárez, Samahara Lobatón, entre otros.

A través de sus redes sociales, la presentadora prometió hablar de ella el lunes 3 en “Magaly TV, la firme”. En redes sociales, fans le pidieron opinar sobre los participantes del reality, quienes casualmente muchos fueron protagonistas de ampays.

Mensaje de Magaly Medina. Foto: captura/Instagram

“Eso haré. Con muchísimo gusto. No tenías ni que pedírmelo”, puso en sus stories la figura de ATV. Así, se volvió tendencia y su nombre fue aclamado en Twitter luego del estreno del programa de talentos.

Magaly Medina se dirige a Gisela Valcárcel

La conductora también aprovechó su plataforma para arremeter contra Gisela Valcárcel. “Se los dije: ella habla de Dios y presenta como estrellas a toda la podredumbre de la farándula. ¡Qué mujer tan hipócrita!”, escribió en Instagram.

La nueva temporada de “El gran show” trae conocidas figuras como Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón Klug, Robotín, Dalia Durán, Dr. Manuel Capillo, Leysi Suárez, Santiago Suárez y Melissa Paredes.

Gisela Valcárcel defiende a Melissa de críticas de Magaly

La conductora de “El gran show” aprovechó unos minutos del reality para dejar una reflexiones ante los ataques y críticas que recibió Melissa Paredes tras regresar a la televisión luego del ampay con Anthony Aranda.

“A mí me pasó esto, es como si la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen... En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo ‘estúpida’ en cámaras”, recordó Gisela.