¡Están en otras! Pamela Franco ha estado en el ojo de los programas de espectáculos, luego de que el cantante Christian Domínguez aceptara que no puede considerarla el amor de su vida porque lo sabrá cuando sea mayor y ella continúe a su lado tras seguir el consejo de su padre.

Ante dichas declaraciones, varios medios han intentado consultarle a la solista sobre su opinión al respecto. Lejos de molestarse por el comentario, aseguró que ella también pensaba de la misma forma. En esta oportunidad, el programa “Estás en todas” le hizo una divertida entrevista para hablar de su vida de pareja.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre su boda con Christian Domínguez?

La conductora Natalie Vértiz fue hasta la casa de los artistas Pamela Franco y Christian Domínguez para conversar con la exintegrante de Alma Bella. Dentro de todo lo que conversaron, llamó la atención saber que el matrimonio tan esperado entre ambos personajes no estaría pronto a darse.

En ese sentido, la cantante manifestó: “ La verdad que nuestro sueño es comprarnos una casa (¿Eso antes que el matrimonio?) Sí, la verdad. Todo el mundo piensa que nuestro objetivo primero es casarnos, pero eso va a venir después seguro ”, luego de que el líder de La Gran Orquesta explicara por qué no tenían fecha para comprometerse.

Pamela Franco no tiene problemas si Christian Domínguez entra a “El gran show”

La exlíder de Puro Sentimiento descartó que le incomodara que Christian Domínguez sea uno de los nuevos ‘jales’ de “El gran show”. Esto debido a que hace años el empresario conoció a Isabel Acevedo y dejó a Karla Tarazona por la bailarina.