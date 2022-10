Magaly Medina vs. Andrea Llosa: ¿cómo se originó la rivalidad entre las presentadoras de ATV?

Magaly Medina y Andrea Llosa conducen algunos de los programas más rankeados de ATV. Ambas son figuras respetadas en el periodismo televisivo y ahora son compañeras al trabajar en el mismo canal. Sin embargo, no se pueden ver ni en pintura.

Las conductoras tuvieron un intercambio de palabras desde inicios de pandemia, y el tema se centró en el ‘colchón’ que daban sus programas. Este término se refiere a los puntos de rating que deja un espacio televisivo para favorecer al siguiente en el mismo horario.

A pesar de los diversos comentarios de la ‘Urraca’, Andrea Llosa prefiere hacer caso omiso y resalta que lo que no le suma lo “desecha inmediatamente”. Conoce, en esta nota, cómo se originaron los dimes y diretes entre ambas conductoras que son figuras bandera del canal 9.

El origen de la enemistad

En mayo del 2020, Magaly Medina conversó con Juliana Oxenford y la felicitó por el buen rating que generaba su programa. Allí, la ‘Urraca’ consideró que “Al estilo Juliana” dejaba un buen ‘colchón’ a Andrea Llosa, pues su programa es el que le sigue en aquel horario.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colchón como el que tú dejas. ¡Ya quisiera yo! Pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, dijo ‘Maga’, deslizando que el programa “Andrea”, que emite casos de la vida real, no le suma.

Sus declaraciones llegaron a los oídos de la periodista, quien solo atinó a responder que está enfocada en su familia y trabajo. “Ya estoy vieja para esas cosas, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera”, sostuvo Andrea Llosa.

“Magaly TV, la firme” fue emitido minutos tarde

Otro de los momentos que enfureció a Magaly Medina fue en junio del mismo año, cuando Andrea Llosa terminó su programa 10 minutos tarde. La conductora expresó su enojo ni bien apareció en pantalla.

“¡Ay, por fin estoy al aire! Pensé que ya me habían censurado (...). No ha sido mi culpa, de verdad, yo tengo mucho respeto por el público, pero a veces muchas vacaciones afectan los relojes, nosotros hemos vivido la pandemia de seguido. Usted no merece que nadie sea olvidadizo y se olvide el reloj. Usted a las 9.45 p. m. quiere verme”, dijo.

Nuevamente, la conductora de “Nunca más” prefirió hacer caso omiso a los ataques. “Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las desecho inmediatamente”, sostuvo.

Magaly Medina asegura que no necesita de un colchón de rating tras declaraciones de Andrea Llosa. Foto: composición/ ATV

No son amigas

Andrea Llosa dejó en claro que no tiene ningún vínculo con Magaly Medina, más allá de trabajar en el mismo canal. “No es mi amiga. Es una persona más del canal, como cualquier otra. Amigos míos son Pamela Vértiz, Fernando Díaz...” , comentó a Trome.

Incluso dijo que no se han cruzado en los pasillos de ATV. “Desde que comenzó la pandemia estamos grabando en Barranco… Honestamente, no me la cruzo ni cuando grabamos el spot (de ATV) porque cada uno tiene un horario diferente”.

Magaly, por su parte, recordó la vez que la conductora la entrevistó. “Una vez me entrevistó en un canal de cable de ATV, y después no hemos tenido mayor trato, ella trabaja en otro local de ATV, ni me la cruzo”.

El caso Dayanita fue su punto de quiebre

La rivalidad no había pasado a mayores hasta que la esposa de Alfredo Zambrano explotó al deslizar que el programa “Andrea” le “robaba ideas”, luego de que su equipo haya viajado a Pucallpa para conocer a la madre del niño, que supuestamente era hijo de Dayanita.

Sin embargo, días antes, Magaly Medina ya le había prometido a Dayanita viajar a la selva para arreglar una prueba de paternidad.

“Fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá. Así es la televisión. No siempre la competencia está afuera, a veces también está dentro de nuestra propia casa y se arrebata las cosas y se compite de esa manera. Es así”, dijo Magaly, indignada.

Magaly Medina aseguró no necesita hablar de nadie para llamar la atención. Foto: composición Magaly Medina, Andrea Llosa/Instagram.

Magaly cuadra a Andrea Llosa

Andrea Llosa finalmente aceptó en una entrevista con El Popular que muchos quieren el ‘colchón’ que dejan sus programas “Andrea” y “Nunca más”. Sin embargo, días después, mencionó a “Amor y fuego” que le parece una “huachafería” hablar del rating y comparar.

“No es fácil remar y dejar dos dígitos (...). Dejamos muy buenos colchones, eso es cierto, y está bien. Se trata de apoyarnos y ayudarnos entre todos. Trabajamos en el mismo canal y la idea es que nos vayan bien a todos”, subrayó.

La ‘Urraca’ no pasó por agua tibia estos comentarios y aseguró que ella no deja programas grabados, pues tiene el compromiso de salir al aire de lunes a viernes.