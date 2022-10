Macarena Gastaldo se pronuncia tras ser denunciada por agresión: “No dejaré que nadie me discrimine”

¡No se calló nada! Macarena Gastaldo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser captada en un video agrediendo a otra fémina en la recepción de un edificio en Barranco.

La modelo rompió su silencio y se pronunció mediante una serie de historias en sus redes sociales. La chica reality contó a detalle quién habría originado la pelea, el porqué justifica sus acciones y finalmente aseguró que “nunca” permitirá que la agredan o discriminen.

Según el reportaje de “Magaly TV, la firme”, Macarena Gastaldo se encontraba acompañada de su fotógrafo para crear contenido. Todo iban bien hasta que al momento de bajar por el ascensor se topa con María del Pilar Ponce, quien supuestamente empieza a denigrarla como mujer.

Macarena Gastaldo en el ojo de la tormenta. Foto: captura de ATV

Pronunciamiento de Macarena Gastaldo

La modelo argentina narró lo que ocurrió en el interior del ascensor. ¿”O sea tengo que aguantar que una señora en un ascensor, de la nada, por mi forma de vestir, me tire una piña, me insulte, insulte a mi fotógrafo, se ría de mi gato fallecido; burle esa situación toda callada? ¡Jamás! No me dejé pegar por un hombre, mucho menos por una mujer que me agrede en todas sus formas”, escribió al inicio.

Asimismo, cuestionó que la otra parte recién haya realizado la denuncia 24 horas después de lo sucedido. “No dejaré nunca que nadie me discrimine y me agreda física y psicológicamente”, añadió.

Macarena Gastaldo asegura que solo se defendió. Foto: Instagram/Macarena Gastaldo

Mensaje de Macarena Gastaldo. Foto: Instagram/Macarena Gastaldo

Macarena Gastaldo aseguró que también agredieron a su fotógrafo

Asimismo, Macarena Gastaldo resaltó que “si yo no me cuido, no lo hace nadie más”. En ese sentido, dijo que lo que le afectó más fue que Ponce Gómez se haya burlado de su mascota fallecida.

También, afirmó que la señora agredió a su fotógrafo y que los medios no publicaron la foto en la que se muestra su garganta arañada. Por último, pidió que se respete a las personas, sin importar si son personajes públicos.

Palabras finales de Macarena Gastaldo. Foto: Instagram/Macarena Gastaldo

“Somos personas públicas, sí, pero somos ante todo personas como cualquiera, y por mi parte no dejaría jamás la falta de respeto en ningún aspecto”, finalizó.