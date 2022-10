Johanna San Miguel respalda a ‘guerreros’ tras críticas de Magaly Medina: “La edad es un número”

Fuerte y claro. Johanna San Miguel salió con todo a defender a los conocidos ‘guerreros’ luego de que Magaly Medina cuestionara la participación de ellos en “Esto es guerra” debido a la edad que tienen. Como se recuerda, hasta los tildó de ‘dinosaurios’.

“ La edad es un número, aquí lo que hay es fuerza, pasión, entrenamiento, disciplina, preparación. Ya quisieran muchísimos estar aquí y retar a alguno de nuestros chicos”, comentó la presentadora en un comienzo.

De igual forma, la también actriz afirmó que, pese a los comentarios negativos que reciben, están más que satisfechos con los integrantes del programa. “Nosotros estamos absolutamente orgullosos, admirados y felices con nuestros chicos y nuestras chicas”, acotó

Johanna San Miguel reta a Magaly Medina

No obstante, las cosas no terminaron ahí. Segundos después, la conductora de América Televisión no dudó en retar a la ‘Urraca’ para que realice algunas de las competencias que hacen los integrantes del reality.

“Ven y rétalos, vamos a ver si puedes hacer un circuito, así como lo hace Pancho Rodríguez, Melissa Loza, Paloma, etc.″, indicó.

Finalmente, agregó: “Dinosaurio soy yo, recontra dinosaurio, extinta es más... aquí estoy, parada y sin polo en el momento en que me retes, aquí estoy”.

Johanna San Miguel arremete contra detractores de “Esto es guerra”

Por otro lado, luego de una intensa competencia entre Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarria, la conocida ‘mamá leona’ no dudó en aclararle a todos los detractores de “Esto es guerra” que no es fácil ser un chico reality, como muchos piensan.

“Eso es un ejemplo para toda la gente que nos ve, donde nunca se rinden hasta el final. Y antes de llamarnos ‘armavasitos’, lávense bien la boca ”, comentó Johanna San Miguel.

Esto, mientras las cámaras del programa enfocaban a las participantes tras culminar un difícil circuito en el que la ‘rubia de gamarra’ resultó vencedora.